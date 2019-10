Sinsheim. (dpa-lsw) In Zeiten heißer Debatten um die Rettung der Welt will Kanzlerin Angela Merkel den Klimawandel am eigenen Leib spüren. Dafür besucht sie am Montag um 11 Uhr weder Gletscher noch Polkappen, sondern Sinsheim. Hier nimmt die Kanzlerin an der Eröffnungsfeier der "Klima Arena" teil. "Die politische Relevanz des Themas ist so stark, da haben wir sie angefragt", sagte eine Sprecherin.

Besucher können in der neuen Mitmach-Ausstellung lernen, wie sie selbst in ihrem Alltag zum Klimaschutz beitragen können. Merkel will sich mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei einem Rundgang über den Klimawandel, die Umwelt, erneuerbare Energien und Ressourcenschutz informieren.

Das Thema könnte nicht aktueller sein: Die schwarz-rote Bundesregierung hat erst vor wenigen Tagen ein 200 Seiten starkes Klimaschutzprogramm geschnürt und erntete dafür heftige Kritik von Opposition und Klima-Aktivisten.