Von Ines Schmiedl

Kirchardt. Die Bürgerversammlung, die Bürgermeister Gerd Kreiter seit seiner Amtseinführung in jedem Jahr organisiert, wird gut besucht. Die Schulaula war voll besetzt, es mussten sogar noch Stühle geholt werden. Neben abgeschlossenen Projekten und laufenden Vorhaben überraschte der Rathauschef seine Bürger mit einer neuen Idee.

"Der Wunsch, das zukünftige Rathaus in der Ortsmitte unterzubringen, ist in greifbare Nähe gerückt", sagte Gerd Kreiter. Durch die Fusion von Raiffeisenbank und Volksbank könnten Räumlichkeiten an der Kreuzung Hauptstraße und Heilbronner Straße frei werden. "Wir haben mit den zuständigen Bankvorständen gesprochen. Sie könnten sich vorstellen, dass für die künftigen Bankgeschäfte die Räume im ehemaligen Altbau ausreichen.

Somit könnte das Rathaus im Anbau aus den 1990er Jahren unterkommen", sagte der Bürgermeister. Entschieden ist noch nichts, denn zunächst müssen die Fusionsverhandlungen bei den beiden Genossenschaftsbanken geführt werden. Im Mai muss dann die Vertreterversammlung dem Zusammenschluss zustimmen. So lange kann die Verwaltung die Planungen zurückstellen.

Bürgermeister Gerd Kreiter berichtete über die Vorhaben des Ortes. Foto: Ines Schmiedl

Seit einigen Jahren ist geplant, dass das Rathaus in den beiden frei werdenden Erweiterungsbauten der Birkenbachschule unterkommen soll. Doch die Räte haben sich dazu entschieden, zunächst die Schule zu renovieren. Dieser Entschluss könnte sich jetzt als sehr nützlich erweisen. Denn die Schule wird ihren letzten Jahrgang der Werkrealschule im Sommer verabschieden. Danach ist sie eine reine Grundschule.

Die Räumlichkeiten im ehemaligen Schulerweiterungsbau könnten eine gute Alternative für dringend benötigte Räume für Vereine, einen Bürgersaal, die Gemeindebücherei, die Außenstelle der Volkshochschule und das Jugendhaus bieten. "Wir haben damit zwei Alternativen, entweder kommt das Rathaus in die Schule und wir bauen im Sanierungsgebiet hinter der Kirche ein Bürgerzentrum. Oder wir bauen die nicht mehr benötigten Schulräume zum Bürgerzentrum um, wenn das Rathaus im Bankgebäude Platz findet", sagte Kreiter.

Leider keine Lösung hat er derzeit für das Heimatmuseum, das von der übergeordneten Behörde für die Öffentlichkeit geschlossen wurde. Am 5. Dezember ist ein weiterer Vorort-Termin im Museum mit den beteiligten Ämtern. Eine Sanierung des Gebäudes würde laut Kostenschätzung bei 1,7 Millionen Euro liegen. "Dieses Geld haben wir derzeit einfach nicht, weil wir so viele Pflichtaufgaben lösen müssen", sagte der Bürgermeister.

Auch ein neues Bürgerhaus, falls die Räumlichkeiten nicht im Schulgebäude unterkommen können, würde mit geschätzten Baukosten von 1,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Derzeit haben die Vereine im Erdgeschoss des Rathauses ihr Domizil. Langfristig bräuchte man dafür eine Lösung. Auch das Büchereigebäude bereitet Gemeinderat und Verwaltung Sorgen. Denn das Gebäude in der Hauptstraße 6 hat keinen zweiten Fluchtweg aus dem Obergeschoss und ist nicht barrierefrei zugänglich. Ein Anbau eines Fahrstuhls mit Treppenhaus würde rund 300.000 Euro kosten, was über dem Verkehrswert für das Gebäude liege.

Die Sanierung des Gasthofs "Hirsch" geht zwar voran, allerdings werde durch Verzögerungen bei den Arbeiten das Eiscafé nicht schon wie erhofft zur Sommersaison eröffnen können. "Ich hoffe, wir können ab Pfingsten dort auf der Terrasse ein Eis essen", sagte Gerd Kreiter.