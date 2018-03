Von Brigitte Fritz-Kador

Heilbronn. Ein großes Projekt will die Bürgerstiftung Heilbronn im nächsten Jahr angehen: Der Theresienturm, zuvor General-Wever-Turm, soll eine architektonisch anspruchsvolle Zugangsrampe und Eingangsbereich bekommen und fortan als ein Mahnmal der Heilbronner Geschichte vor allem der Jugend zugänglich gemacht werden. In diesem Hochbunker überlebten weit mehr als tausend Heilbronner den Bombenangriff vom 4. Dezember 1944, der die Stadt fast vollständig zerstörte. Auch hier sind die Spendenbereitschaft der Heilbronner und deren Geschichtsbewusstsein gefordert.

Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 hat die Bürgerstiftung Heilbronn nahezu 3,34 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt. Das ist Geld von Bürgern für Bürger, und damit ist sie genauso von deren Spendenfreudigkeit abhängig wie auch vom Finanzmarkt. Das zeigte der jüngste Jahresbericht, vorgelegt vom Vorsitzenden Karl Schäuble bei der Jahresversammlung in der Kreissparkasse Heilbronn. Die Bürgerstiftung feiert sich auch immer selbst, schließlich hat sie im bundesweiten Ranking der Bürgerstiftungen wieder unter die "Top Ten" geschafft. Das Stiftungskapital beträgt derzeit 1,85 Millionen Euro. Die Niedrigzinsphase hinterlässt auch hier ihre Spuren. Spenden und Zuwendungen erhielt die Bürgerstiftung im Jahr 2016 in Höhe von 212.000 Euro, bis Oktober dieses Jahres waren es 122.000 Euro. In diesem Zeitraum (2016) wurden 18.700 Euro ausgegeben, bis zum Oktober in diesem Jahr 61.000 Euro.

Die Arbeit der Bürgerstiftung ist gestützt auf vier Säulen, erläuterte die zweite Vorsitzende Angelika Biesdorf. Es gehören dazu - und schon von Anfang an - Projekte an Schulen gegen Gewalt und nun auch gegen Straftaten im Netz. Suchtprävention und ein Gesundheitsprogramm, das den Kindern sportlich Beine macht. Gefördert werden auch begabte Schüler der Musikschule sowie einzelne Kultur- und Stadtprojekte, wie etwa der Weinpanoramaweg oder die Aktion "Lebensbaum". Hier entstand bereits aus zur Geburt von Kindern gepflanzten Bäume eine Streuobstwiese, bald kommt eine zweite hinzu.

Ausgelobt wurde in diesem Jahr ein nach Altersstufen gestaffelter Schreibwettbewerb für Schüler, in dem sie ihre Vision 2050 von Heilbronn entwickeln sollten. Die Beiträge waren ebenso fantasievoll wie auch kritisch - dafür gab es viele Preise. Zur guten Tradition gehört es, dass ausgezeichnete Musikschüler mit ihrem Können zum festlichen Rahmen der Veranstaltung beitragen - Talente gibt es hier viele. Von der kleinen Harfenistin bis zum fast konzertreifen Pianisten - und zum Feiern ist sicher auch, dass es die Bürgerstiftung Heilbronn im Ranking aller Bürgerstiftungen wieder unter den "Top Ten" in Deutschland geschafft hat.