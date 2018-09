Von Günther Keller

Zuzenhausen. Hagen Zuber kam aus dem Dielheimer Rathaus geeilt, wo er gerade noch die Schlüssel seinem bisherigen Stellvertreter und Nachfolger im Rechnungsamt in die Hand gedrückt hatte. Und schon stand Dieter Steinbrenner in Zuzenhausen mit neuen Schlüsseln bereit: Rathausschlüssel, Generalschlüssel, die Türöffner für Feuerwehrhaus, Kindergarten und Bauhof. Seit gestrigen Freitag, Punkt 13.10 Uhr, hat der neue Bürgermeister nun auch die Schlüsselgewalt über die Kommune. Am Montag beginnt Hagen Zuber seinen Job offiziell, am Freitag, 12. Oktober, wird er dann noch in der Häuselgrundhalle förmlich mit der Überreichung der Amtskette eingesetzt. So sieht der Fahrplan beim kommunalen Stabwechsel aus.

27 Lebensjahre liegen zwischen dem neuen und dem alten Rathauschef, aber man scheint sich zu verstehen. "Besser", so sagt Hagen Zuber, habe eine Übergabe nicht über die Bühne gehen können. In mehreren Gesprächsrunden tauschte man sich über laufende und geplante Projekte aus, erläuterte Steinbrenner kommunalpolitische Hintergründe. Zuber fühlt sich deshalb für das Amt gut präpariert. Am Montag soll es mit Mitarbeitergesprächen los gehen, es folgen Besuche bei Bauhof und Kindergarten. Feuerwehr, Kreisbehörden, Verwaltungsverband, Zweckverbände und Nachbar-Rathäuser stehen als nächstes im Terminkalender. Sich gegenseitig beschnuppern und Kontakte knüpfen, lautet die vorrangige Zielsetzung.

Das Chefzimmer im Rathaus wurde am gestrigen Freitag nochmals durchgewischt, ein neuer Bürostuhl hinter den Schreibtisch gerückt. "Ich hab’ mich nicht draufgesetzt", versichert Dieter Steinbrenner. Für das scheidende Dorfoberhaupt ist die Schlüsselübergabe ein emotionaler Moment, aber er sagt auch: "Ich kann loslassen." Dass er seine dritte Amtszeit vollendet hätte, wenn es das Beamtengesetz zugelassen hätte, ist ein offenes Geheimnis. Die würdige Abschiedsfeier, die ihm am vergangenen Sonntag bereitet worden war, markierte dann aber doch auch einen Schlussstrich: "Die Feier vergesse ich meinen Lebtag nicht", ist der Neu-Pensionär immer noch gerührt.

Schleifen lässt Steinbrenner das Geschäft trotz des anstehenden Abgangs nicht: Am Mittwoch war nochmals Gemeinderatssitzung, weil bei der Erschließung des Neubaugebiets "Zehn Morgen" keine Zeit verloren werden sollte. Und sogar am Abend des gestrigen Freitags war der Noch-Schultes dienstlich unterwegs, weil eine Zusammenkunft mit den bei der Sanierung Rechgasse beteiligten Handwerkern anstand. Den Rathausschlüssel brauchte Steinbrenner dafür nicht. Man tagte in der Wirtschaft.