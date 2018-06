Zuzenhausen. (kel) Wenn am kommenden Freitag in der Häuselgrundhalle mit der offiziellen Kandidatenvorstellung der Endspurt des Bürgermeisterwahlkampfs eingeläutet wird, dann geht Hagen Zuber vermutlich allein in den Bewerber-Endspurt: Friedhild "Fridi" Miller, die Nummer 2 auf dem Stimmzettel für den Urnengang am 1. Juli, hat den Termin abgesagt.

Damit setzt sich fort, was sich bereits vor sieben Wochen mit Beginn der Bewerbungsfrist um den kommunalen Spitzenjob abzeichnete: Der 41-jährige Zuber, Kämmerer in Dielheim und wohnhaft in Lobenfeld, ficht den Wahlkampf faktisch alleine aus.

Allerdings unbeeindruckt von der personellen Konstellation: In den letzten Wochen hat er so ziemlich alle Haushalt der 2200-Einwohner-Gemeinde besucht, sich bei Vereinen und Firmen vorgestellt und Anregungen für die kommunalpolitische Arbeit gesammelt. "Das hat mich in meiner Kandidatur bestärkt", so Zuber gegenüber der RNZ.

Er habe den Eindruck, dass er zu Zuzenhausen passe und das Elsenzdorf zu ihm: "Da kann man noch Dialekt babble", schwärmt er von einer dörflichen Gemeinschaft mit einem funktionierenden Vereinsleben ebenso wie von einer intakten Infrastruktur. Dass die Kommune ohne Schulden da steht, ist für einen gelernten Kämmerer natürlich ein besonderer Bonus.

Friedhild Miller kämpft unterdessen an mehreren anderen Fronten. "Fridi", wie sich die 48-Jährige aus Sindelfingen nennt, will aktuell nicht nur in Zuzenhausen, sondern auch in Sigmaringen, Ratshausen, Hardt und Bahlingen das jeweilige Rathaus erobern und hat sich auch als Beigeordnete in Pforzheim beworben.

Daneben gilt es, einige Einsprüche abzuarbeiten, etwa gegen die Landratswahl in Freudenstadt, bei der sie als Bewerberin nicht zugelassen wurde, und in Weinheim, wo ein Datenschutzverstoß mit dafür verantwortlich sein soll, dass sie bei der Bürgermeisterwahl jüngst nur auf 0,2 Prozent kam.

Überdies rechnet sich die "Aufklärungspolitikerin" weitere Karriereschritt aus, wenn - wie von ihr erwartet - demnächst Angela Merkel zurücktreten wird. Sie will ihre Nachfolgerin als Bundeskanzlerin werden.

Info: Die Kandidatenvorstellung beginnt um 19 Uhr. Die Redezeit ist auf 15 Minuten begrenzt, anschließend können Fragen gestellt werden. Die Veranstaltung wird von Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Schlesinger geleitet.