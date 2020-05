Die RNZ hat den vier Kandidaten jeweils fünf identische Fragen per E-Mail gestellt und zu jeder Antwort ein Zeichenlimit gesetzt.

Warum sind Sie der beste Bürgermeisterkandidat beziehungsweise die beste Bürgermeisterkandidatin für Neckarbischofsheim?

Weil ich von den Bewerbern die größte Kompetenz für dieses Amt mitbringe. Seit 37 Jahren bin ich in der Kommunalverwaltung tätig, davon seit 29 Jahren in führender Position (Hauptamt, Zentralstelle, Finanzabteilung). Ich kenne mich in allen Bereichen der Verwaltung, vor allem bei den Finanzen, bestens aus. Ich benötige keine Einarbeitungszeit.

Finanziell steht die Stadt schlecht da: Was wollen Sie in den nächsten acht Jahren dagegen tun?

Neckarbischofsheim hat zwei große strukturelle Probleme: die Kinderbetreuung und das Gymnasium. Hier muss eine bessere finanzielle Ausstattung durch das Land erfolgen. Keine Kommune kann 60 Prozent der Kosten bei der Kinderbetreuung stemmen. Und für das Gymnasium brauchen wir eine neue Schulträgerschaft, um freie Mittel für andere Maßnahmen zu haben.

Zusätzlich sind wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen zu erwarten. Wie wird die Stadt mit Ihnen als Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin damit umgehen?

Ich erwarte von Bund und Land eine entsprechende finanzielle Unterstützung für die Kommunen. Schließlich sind es wir vor Ort, die das gemeinschaftliche Leben am Laufen halten. Wir müssen vor Ort die Konjunktur durch entsprechende Maßnahmen unterstützen, auch wenn wir hierfür neue Schulden machen. Wenn die Wirtschaft gesundet, gleicht sich das wieder aus.

Viele Bürger haben das Gefühl, dass die Stadt immer mehr verliert. Was wollen Sie konkret ändern, um Neckarbischofsheim im Hinblick auf Kunst und Kultur sowie Einzelhandel und Gewerbeansiedlungen attraktiver zu machen?

Neckarbischofsheim war Jahrzehnte lang das "Mekka der Kleinkunst". Dieses Image ist leider verloren gegangen. Der Einzelhandel hat das Problem, dass ihm der Onlinehandel stark zusetzt. Als Bürgermeister werde ich alle Akteure zeitnah an einem runden Tisch versammeln um mit ihnen die Zukunft von Einzelhandel, Gewerbe, Kunst und Kultur neu zu planen.

Woran wird man Sie nach acht Jahren messen können?

Dass wichtige Entscheidungen vor der Beschlussfassung im Gemeinderat mit den Bürgerinnen und Bürgern in Einwohnerversammlungen besprochen wurden. Dieses Instrument, das die Gemeindeordnung den Kommunen "auferlegt" hat, wurde hier in den letzten Jahren überhaupt nicht "gespielt". Die Bürger müssen vorab in die wichtigen Entscheidungen einbezogen werden.