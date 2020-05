Die RNZ hat den vier Kandidaten jeweils fünf identische Fragen per E-Mail gestellt und zu jeder Antwort ein Zeichenlimit gesetzt.

Warum sind Sie der beste Bürgermeisterkandidat beziehungsweise die beste Bürgermeisterkandidatin für Neckarbischofsheim?

"Bester" Bürgermeister interessiert mich nicht. Bestes Neckarbischofsheim, das will ich. Acht Jahre Stillstand, nur Verwaltung, keine Ideen, dafür zwischenmenschliche Kälte. So ging ein geniales wirtschaftliches Jahrzehnt an uns vorbei. Ich will wieder das Gefühl bei uns erzeugen: Neckarbischofsheim ist was Besonderes. Das schaffen wir zusammen auch.

Finanziell steht die Stadt schlecht da: Was wollen Sie in den nächsten acht Jahren dagegen tun?

Den Kassensturz machen, den die BM einst versprach. Keine Luxus-Bauten, kein Popanz, sondern für alle wichtigen Bereiche klare Konzepte und Prozesse, mit denen unsere Gemeinde zukunftsfähig wird. Geld wird nur dort ausgegeben, wo es einen Wert für die Gemeinschaft hat. Wer Rathäuser und Mehrzweckhallen verspricht, führt Wähler an der Nase rum.

Zusätzlich sind wegen der Corona-Pandemie finanzielle Einbußen zu erwarten. Wie wird die Stadt mit Ihnen als Bürgermeister beziehungsweise Bürgermeisterin damit umgehen?

Als Selbstständiger kenne ich Krisen nicht nur vom Hörensagen wie die Kollegen. Was tun? Gescheit planen, in Konzepten denken statt in Einzelmaßnahmen. Und ran an Fördertöpfe. Mein Mentor Erich Dambach sagte mir: "Du musst in Stuttgart und Karlsruhe präsent sein und denen auf die Nerven gehen." Die Bürger wissen, wem sie das zutrauen und wem nicht.

Viele Bürger haben das Gefühl, dass die Stadt immer mehr verliert. Was wollen Sie konkret ändern, um Neckarbischofsheim im Hinblick auf Kunst und Kultur sowie Einzelhandel und Gewerbeansiedlungen attraktiver zu machen?

Ich gelte ja als kreativer Querdenker und bin Partner für alle, die was bewegen wollen. Durch meine Mitmachpolitik wird sich viel positiv entwickeln. Sinnlos ist das Gerede vom interkommunalen Gewerbegebiet – unrealistisch. Kunst und Kultur: Wir haben dafür geniale Vereine, die im Rathaus bald einen wertschätzenden Sparringspartner vorfinden werden.

Woran wird man Sie nach acht Jahren messen können?

Daran, wie wir unsere wundervolle Stadt durch eine der schwersten Wirtschaftskrisen manövriert haben. An den unkonventionellen Ideen, die wir als Verwaltung mit Bürgern und Gemeinderat entwickeln und in die Realität umsetzen. Und ganz besonders daran, dass wir wieder den Charme einer lebenswerten, liebevollen und solidarischen Gemeinschaft haben.