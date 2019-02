Der für die Trasse vorgesehene Korridor erstreckt sich von der Landstraße 530 Richtung Bad Rappenau bis zur Kreisstraße 2040 Richtung Biberach. Am Stadtrand entsteht derzeit die Lidl-Deutschland-Zentrale mit 1500 Arbeitsplätzen. Quelle: OSM / Grafik: RNZ-Repro

Bad Wimpfen. (guz) Mit deutlicher Mehrheit haben sich die Bürger Bad Wimpfens dafür ausgesprochen, die Planungen für eine Teilumfahrung weiterzuverfolgen. Von 5808 stimmberechtigten Einwohnern hatten am Sonntag 2614 an einem entsprechenden Bürgerentscheid teilgenommen, davon stimmten 1618 (61,4 Prozent) mit Ja, 996 mit Nein (37,8 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 45,4 Prozent.

Der Bürgerentscheid ging auf die Bürgerinitiative "Wimpfener Straßen entlasten" (WiSe) zurück. Während die Stadtverwaltung und - außer der GOL - alle Gemeinderatsfraktionen die Pläne für eine Teilumfahrung befürworteten, sehen die Mitglieder der Bürgerinitiative darin keine nennenswerte Entlastung für die Stadt, sondern sogar eine weitere deutliche Verschlechterung der Verkehrssituation in der Biberacher Straße. WiSe hatte im vergangenen Jahr mehr als 730 Unterschriften gegen das Vorhaben gesammelt und damit einen direktdemokratischen Bürgerentscheid erzwungen.

Noch wenige Tage vor der Abstimmung hatte sich Bürgermeister Claus Brechter bei einer Bürgerversammlung deutlich für die Umfahrungslösung starkgemacht und nochmals auf die große Bedeutung der Maßnahme für die Verkehrsentlastung hingewiesen, auch wenn diese nur eine abgespeckte Version ist und noch längst nicht alle Details feststehen.

Weil die Stadt seit Jahrzehnten unter einer wachsenden Verkehrsbelastung leidet, war bereits vor 15 Jahren sogar über eine Untertunnelung der Stadt nachgedacht worden. Letztlich war diese Idee aber an den Kosten gescheitert.

2017 wurde dann in einem Gutachten nachgewiesen, dass der Verkehr bis 2030 weiter zunehmen wird - die Ansiedlung der Lidl-Deutschlandzentrale mit etwa 1500 Arbeitsplätzen am westlichen Stadtrand spielte bei der Untersuchung keine Rolle, dürfte die Situation aber weiter verschärfen. Im Bau einer Teilumfahrung sehen Verwaltung und der Großteil des Gemeinderates nun die Möglichkeit gegenzusteuern.

Bürgermeister Brechter hatte wiederholt auf die günstigen Rahmenbedingungen hingewiesen, da die Stadt durch die Lidl-Ansiedelung deutlich mehr Steuereinnahmen erwarten kann und überdies derzeit am Mobilitätspakt Heilbronn-Neckarsulm gefeilt wird, der zusätzliche Entlastungen bringen soll. Außerdem sei die Teilumfahrung für die weitere Gemeindeentwicklung wichtig - insbesondere für das ausgewiesene Gewerbegebiet "Landgraben" und dessen mögliche Erweiterung sowie für eventuelle Entwicklungsflächen stadtauswärts links der Bonfelder Straße.

Nach dem Ja beim Bürgerentscheid soll die vom Land geförderte Umfahrung nun weiterverfolgt und später möglichst auch in überörtliche Verkehrslösungen eingebunden werden. Der für die Trasse vorgesehene Korridor erstreckt sich von der Landstraße 530 Richtung Bad Rappenau bis zur Kreisstraße 2040 Richtung Biberach. Gegen den Bau der Umfahrung hatte sich die Stadträte der GOL-Fraktion ausgesprochen. "Die Zahlen der Gutachter überzeugen uns nicht. Mehr Straßen bringen nur noch mehr Verkehr. Wir brauchen deshalb statt neuer Straßen alternative, nachhaltige Verkehrskonzepte", hatte die Fraktion im Vorfeld des Bürgerentscheids Position bezogen und auch die "Landschaftszerstörung" angeprangert.

Auch die Bürgerinitiative WiSe sieht "keine effektive Entlastungswirkung" in der geplanten Umfahrung, da sie quer zur Hauptverkehrsrichtung verlaufen soll. Selbst bei einer Entlastung der Rappenauer Straße um etwa 25 Prozent würden weiterhin mehr als 11.150 Fahrzeuge pro Tag Lärm und Abgase verbreiten, hatte WiSe argumentiert, und an der Tankstelle im Tal werde trotz der Umfahrung weiter mit rund 20.000 Fahrzeugen gerechnet. Vor allem bei Staus auf der Autobahn sei "oft die ganze Stadt lahmlegt". Statt einer Umfahrung, die "unweigerlich eine Sogwirkung auf den Umgebungsverkehr" haben werde, forderte WiSe ein Durchfahrverbot für Lkw und einen massiven Ausbau des ÖPNV. "Wir können nichts ausprobieren - wenn die Straße gebaut ist, ist das endgültig", hatte die Bürgerinitiative gewarnt. Die Mehrheit der Bad Wimpfener sieht dies offenbar anders und stimmte am Sonntag für die Teilumfahrung.