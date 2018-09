In liebevolle Hände abzugeben: Das Bosserthaus in der Kirchstraße ist eines der zehn wichtigsten Häuser in Eppingen und wartet seit Jahren auf fachgerechte Restaurierung. Foto: Angela Portner

Von Angela Portner

Eppingen. "Es ist eines der zehn wichtigsten Häuser in der Fachwerkstadt", sagt Frank Dähling, der das seit Jahren verwaiste Bossert-Haus verwaltet. Er schätzt das Baujahr des alemannischen Fachwerkhauses auf etwa 1480. Drinnen scheint jeder Quadratzentimeter eine Geschichte zu erzählen.

Sagenumwobene Nachgeburtsbestattungstöpfe, geheimnisvolle Zeichen, die von alten Ritualen künden, eine mittelalterliche Rauchküche und in die Türpfosten eingelassene Mesusakapseln sind nur einige davon. Ungewiss ist, wer das Haus nun endlich aus dem Dornröschenschlaf weckt, denn nachdem der jetzige Eigentümer vor zehn Jahren wegen privater Probleme "den Bettel hingeworfen" hat, ist noch kein passender Käufer gefunden.

Dabei ist es ein Traumhaus: In bester Lage auf dem höchsten Punkt der Stadt, dem "Burghügel" gelegen, hat man einen wundervollen Blick auf die katholische Kirche, den Pfeiferturm und andere schöne Fachwerkhäuser. Nur leider ist das Kleinod in der Kirchgasse derzeit alles andere als bewohnbar. Vor 15 Jahren war das Gebäude so stark einsturzgefährdet, dass man es möglichst schnell loswerden musste.

Ein Restaurator aus Karlsruhe hat es für einen symbolischen Euro erworben. "Mit Stahlseilen haben wir es wieder in die richtige Richtung gezogen", erzählt Dähling. Jetzt steht es wieder gerade. Dach, Traufschwelle, Gauben und Fenster sind erneuert, der 30 Zentimeter hohe Deckenaufbau abgetragen und in mehreren Großaktionen haben sie tonnenweise Schutt aus dem Haus geräumt.

Bei den Arbeiten konnte man auch einen Teil der Eigentümergeschichte freilegen. "Es muss ein Handwerkerhaus gewesen sein", weiß Dähling. Die verrauchten Holzbalken weisen auf eine Schmiede hin, neben der ein kleiner Stall eingerichtet war. Im oberen Geschoss findet sich über der Tür ein sogenannter "Eselsrücken", der bauzeitlich auf 1480 datiert werden kann.

Sogar eine magische Satorformel mit den Worten: "Arepo, Tenet, Opera, Rotas" konnte Dähling entdecken. Es sollte die Bewohner vor Seuche und Unheil schützen. Die in einem Türbalken eingelassene Mesusakapsel, unter der man ein Schriftstück mit Auszügen aus der Tora aufbewahrte, ver-weisen auf jüdische Hausbesitzer.

In der jüngeren Geschichte machte der Tüftler Günther Bossert von sich reden. "Das war schon eine Nummer", weiß Dähling, der den Tausendsassa mit den ausgefallenen Ideen noch persönlich kennengelernt hat. In der Fachwerkstatt hat er mit Doppel-Loopings auf seiner 125er Fox auf dem Stahldrahtseil zwischen Pfeiferturm zum Kirchenturm Furore gemacht.

Im oberen Geschoss findet sich über der Tür ein sogenannter "Eselsrücken", der bauzeitlich auf 1480 datiert werden kann. Foto: Angela Portner

Einmal habe er dabei vergessen, den Tankdeckel zuzuschrauben. Seinem Unterfahrer Erich Pretz, der später Oberbürgermeister wurde, sei dann bei der schwindelerregenden Aktion die "ganze Brühe" in den Nacken gelaufen.

Aber nicht nur von den Besitzern gibt es Kurioses zu berichten, sondern auch am Haus finden sich einige bauliche Besonderheiten. Dazu gehört die Grundstücksgrenze zum Nachbarhaus, die mit rund 80 Zentimeter Niemandsland zwischen den Gebäuden verläuft, sodass man innen bis Kellerboden oder Dach schauen kann. Statt einem hat das Haus zwei Keller: "Vielleicht ist der irgendwann vom Nachbarn dazugekauft worden."

Sorge macht Dähling die Tatsache, dass das Nebenhaus wie ein Bauch in die Mauern drückt. Trotzdem sieht er keine unlösbaren statischen Probleme. Die aus Unkenntnis entfernten Balkenverstrebungen könne ein guter Zimmermann jederzeit wieder in die richtige Position bringen.

Schade, dass bei den vielen Renovierungs- und Restaurationsversuchen auch einige Laien am Werk waren, wobei man diese "Sünden" mit Fachwissen und Zimmermannsgeschick sicher leicht wieder in Ordnung bringen kann. Die Auflagen des Denkmalamtes sind hoch, aber berechtigt, denn ein solches Kleinod muss heute seinesgleichen in der Region suchen.

Auf den neuen Besitzer warten deshalb nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch viele spannende Entdeckungen. Interessenten mit Herzblut für alte Baukunst seien allerdings rar und der Richtige noch nicht gefunden. Dähling: "Das Haus braucht einen Liebhaber."