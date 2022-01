Wo einst ein kleiner Spielplatz war, soll nun der Anbau an die evangelische Kindertagesstätte in der Biberacher Straße in Bonfeld errichtet werden. Einen entsprechenden Maßnahmenbeschluss hat der Gemeinderat nun einstimmig gefasst. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Bonfeld. Der steigende Bedarf an Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten oder in der Kernzeitbetreuung ist auch in der Kurstadt Dauerthema. Kaum eine Gemeinderatssitzung vergeht ohne einen entsprechenden Tagesordnungspunkt. So auch am vergangenen Donnerstag im Kurhaus. Dieses Mal stand die Erweiterung der evangelischen Kita in der Biberacher Straße im Fokus. Einhellig fasste das Gremium einen entsprechenden Maßnahmenbeschluss.

Die jüngsten Kindergartenbedarfszahlen zeigten für Bonfeld im Kindergartenjahr 2021/22 abermals ein Defizit von 15 Betreuungsplätzen, erinnerte Oberbürgermeister Sebastian Frei, bevor Architekt Jürgen Bartenbach die Planung für die Erweiterung vorstellte. Die Einrichtung soll in Richtung Grundschule auf dem ehemaligen Spielplatzgelände vergrößert werden. Geplant sind unter anderem vier Gruppenräume, ein Bewegungsraum sowie eine Neuordnung des Bestandsgebäudes. Beispielsweise sollen auch der Essbereich sowie die Küche in den Neubau verschoben werden.

Im Zuge der Arbeiten soll auch der Haupteingang verlegt werden. Bisher erreichen Eltern und Kinder die Einrichtung von der Biberacher Straße aus ausschließlich über eine Treppe. Dies sei allerdings heutzutage nicht mehr erlaubt, weshalb die Kita künftig über den Fußweg zwischen Grundschule und Einrichtung zu erreichen ist. Kritik kam dazu aus dem Gremium, da man nun erst einmal um das ganze Haus herum laufen müsse, um sein Kind in die Kita zu bringen. Von Ralf Kochendörfer (CDU) wurde angeregt, den Haupteingang in der Verlängerung eines Flures gegenüber der Schule anzulegen. "Das wäre möglich, aber man müsste eine Rampe bauen", erklärte Bartenbach. "Dann ist der Eingang gequetscht, aber ausschließen will ich das nicht." Er gab zudem zu Bedenken, dass ein angedachter überdachter Abstellplatz für Kinderwagen ebenfalls umgeplant und dann in Richtung Garten, der aus beiden Gebäudeteilen zu erreichen sein soll, gebaut werden müsste.

Erfreulicher empfand das Gremium die Lösung, wie der rund 1,5 Meter Höhenunterschied zwischen Bestand und Neubau ausgeglichen werden soll. Anstatt das Gelände aufzuschütten und das Höhenniveau anzupassen sollen die beiden Gebäudeteile über eine Rutsche, eine Treppe sowie einen Rollstuhllift für die Barrierefreiheit miteinander verbunden werden.

Momentan sind in der Einrichtung 35 Kinder in zwei Gruppen untergebracht. Mit dem Anbau soll je nach Gruppenform und Betreuungszeit Platz für 30 bis 50 weitere Kinder entstehen. Die Verwaltung rechnet mit Ausgaben von fast 3,2 Millionen Euro. Noch nicht enthalten sind mögliche Ausgaben für weitergehende Außenanlagen. Zunächst soll der Neubau errichtet werden. Dafür wird eine rund fünf Meter breite, geschotterte Baustraße angelegt, um den Betrieb der Kita aufrechtzuerhalten. Wenn der Neubau steht, ziehen die Gruppen um und der Bestand wird modernisiert.

"Die Einrichtung ist nicht mehr zeitgemäß und wird nur noch geduldet", sagte Birgit Wacker. "Der Anbau ist gerechtfertigt." Vor allem die Höhenlösung, der erhaltene Spielbereich im Garten sowie die Möglichkeit, den Bewegungsraum in einen Gruppenraum umwandeln zu können, sagte ihr zu. "Vor mehr als zehn Jahren wollte man eine Gruppe in Bonfeld schließen, es waren zu wenig. Man entschied sich damals für einen Umbau und eine Neustrukturierung. Diese Entscheidung war absolut richtig", erinnerte Carmen Exner (Freie Wähler). "Der Anbau ist ein absolutes Muss." Denn bereits jetzt, ohne die Familien, die in das neue Baugebiet "Boppengrund II" ziehen werden, gibt es zu wenig Plätze. "Eventuell wäre es sogar eine Überlegung hier gleich großzügiger zu planen, um auch für die Zukunft genügend Plätze zu haben."

Aber nicht nur in Bonfeld, sondern auch in der Kernstadt will die Kommune weiter in Kindertagesstätten investieren. Einstimmig hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss zur ersten Änderung des Bebauungsplans "Lerchenberg" gefasst. Dieser soll eine Erweiterung der Kita St. Raphael ermöglichen. Neben der Einrichtung befindet sich eine Grünfläche, auf der die Stadt zusammen mit der Verrechnungsstelle Obrigheim die Erweiterung des katholischen Kita anstrebt. "Wir haben auch in der Kernstadt steigende Bedarfe und wollen damit perspektivische Abhilfe schaffen", sagte OB Frei. Klaus Muth, Leiter der Verrechnungsstelle, erinnerte daran, dass bereits vor einigen Jahren eine Erweiterung diskutiert wurde, sich damals aber für den Neubau der Kita im Gebiet "Kandel" entschieden wurde.

Wie Architekt Bartenbach ausführte, sind momentan fünf Gruppen in der Kita untergebracht, bei einem Anbau sollen anschließend acht Gruppen Platz finden. Vorgesehen sind die Betreuungsplätze im U3-Bereich. Die beiden Bereiche U3 und Ü3 sollen künftig voneinander getrennte Eingänge haben. Ebenso soll auch die Küche einen separaten Zugang haben. Vorgesehen ist, dass der Bau parallel zum Betriebs ausgeführt wird. Der Durchbruch vom Alt- in den Neubau soll in den Kindergartenferien stattfinden, "damit zu keiner Zeit die Kita geschlossen werden muss".

Gordan Pendelic (Freie Wähler) wollte wissen, ob die Einrichtung damit ausgereizt ist oder man noch einmal erweitern könne, eventuell mit einem zweiten Stockwerk. Bartenbach und Muth erklärten unisono, dass eine abermalige Vergrößerung nicht möglich sei, denn mit acht Gruppen sei die Kita dann ohnehin schon eine große Einrichtung.