Sinsheim. (cba) "Wenn das Herz langsam schlägt, kann der Blutdruck ein wenig höher sein", meinte Dr. Johannes Berentelg. "Und mit einem langsamen Herz lebt es sich länger – sofern der Puls nicht unter 50 ist." Ganz entspannt nahm der Internist, Kardiologe und GRN-Chefarzt der Inneren Medizin Stellung zum Thema "Herz unter Druck", dem die Aktionswochen der Deutschen Herzstiftung gewidmet sind.

Zum Vortrag des Ärztetrios, der in Kooperation mit der Volkshochschule stattfand, waren Corona-bedingt nur rund 60 Gäste zugelassen. Alle drei Referenten freuten sich, dass überhaupt eine Präsenzveranstaltung stattfinden konnte. VHS-Leiterin Lena Nickel erinnerte an die "ganz tolle Telefonaktion", die im vergangenen Jahr anstelle eines Vortrags organisiert worden war.

Im Jahr 1896 hat der italienischer Arzt Scipione Riva-Rocci die Blutdruckmanschette erfunden. Noch heute wird das Kürzel RR verwendet, um die Werte des Herzens zu bestimmen, erläuterte Dr. Alexander van der Bosch, Internist, Kardiologe und ärztlicher Leiter des Medizinischen Versorgungszentrums Sinsheim. "Der Blutdruck ist eine Sache, die spüren Sie nicht", betonte auch Berentelg. "Das ist wie bei der Heizung: Wenn zu viel Druck im Kessel ist, werden die Rohre in Mitleidenschaft gezogen." Es komme zu Ablagerungen, die Gefäße verhärten und verengen sich: "Das Prinzip der Medikamente ist, die Gefäße wieder etwas zu erweitern." Wie man vorbeugen kann? Mit Sport, gesunder Ernährung in Form der Mittelmeerkost, allenfalls moderatem Alkohol-Konsum, Verzicht aufs Rauchen und Stressreduktion.

Fragen aus dem Publikum im GRN-Casino, etwa nach den Medikamenten gegen Bluthochdruck, waren teils sehr spezifisch. So wollte eine Besucherin wissen, ob Haarausfall eine der möglichen Nebenwirkungen ist. "Prinzipiell können alle Medikamente alles machen. Aber das ist keine der typischen Nebenwirkungen", verdeutlichte van der Bosch.

Andere, alternative Verfahren zur Blutdrucksenkung erläuterte Dr. Alexander Heß, Internist und Kardiologe im Ärztehaus Sinsheim. So auch das Verfahren "Renervale Denervation", bei dem eine Schlagader in der Leiste punktiert, dann ein Katheder vor der Nieren-Arterie platziert wird und die Nervenfasern an der Niere verödet werden. "Das führt dazu, dass bei vielen Patienten der Blutdruck deutlich absinkt", erklärte Heß. Dabei handele es sich aber noch längst nicht um ein Routine-Verfahren. Es werde in erster Linie bei Fällen angewandt, "in denen man verzweifelt ist, weil man mit Tabletten keine vernünftige Blutdruckeinstellung hinbekommt", sagte Heß.

Auch auf die momentane Corona-Situation ging Berentelg ein: "Die Zeiten werden wieder schlechter. Wenn wir eine vierte Welle bekommen, wird das nicht ganz einfach sein. Das Problem sind die Ungeimpften." Er drückte seine Hoffnung aus, "dass alle Leute ein Einsehen haben und sich impfen lassen: Anders kriegen wir das nicht in den Griff." Sein Appell: "Machen Sie Reklame dafür, das ist wirklich wichtig, sonst haben wir diesen Winter wieder ein Problem."

Begleitet wurde die Veranstaltung von Leo Imhof, Vertreter der Sinsheimer Selbsthilfegruppe Schlaganfall-SHG, und von der Deutschen Herzstiftung.