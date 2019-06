Bad Rappenau. (fsd) Am Abend ist in Bonfeld die sechste Auflage des Blacksheep-Festivals gestartet. Schon zum Auftakt um 18.40 Uhr mit dem Würzburger Folk-Duo "Hannah & Falco" strömten die Massen in den Schlosspark, der erstmals weit im Voraus ausverkauft war.

Im Anschluss rockten mit "The Seer" alte Bekannte die Kornspeicherbühne. Zwar gaben die fünf Herren aus Augsburg ihr Debut beim Blacksheep, doch beim Vorgänger „Folk im Schlosspark“ waren sie bereits drei Mal zu Gast.

Zu später Stunde standen dann mit Niedeckens BAP die lang ersehnten Headliner auf der Bühne.