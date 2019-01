Welche Gruppe am 29. Juni am selben Tag wie Metal-Legende Doro in Bonfeld auf der Bühne steht, entscheidet sich beim "Blacksheep"-Bandwettbewerb. Foto: Axel Heimken/dpa

Bad Rappenau-Bonfeld. (rnz) Zum sechsten Mal schreibt die "Blacksheep"-Kulturinitiative Bonfeld ihren Bandwettbewerb aus. Die Entscheidung fällt am Samstag, 27. April, beim Konzert, das ab 19.30 Uhr in der Bonfelder Bislandhalle stattfindet. Eine Jury aus Bookern, Agenten und Musikern wählt gemeinsam mit dem Publikum die Siegerband aus, die am selben Tag wie Metal-Legende Doro auf der Bühne stehen wird.

Der Gewinner spielt auf dem sechsten Blacksheep-Festival am Samstag, 29. Juni, um 15.30 Uhr. Teilnehmen können Nachwuchsbands, die ihre eigenen Lieder schreiben, und deren Durchschnittsalter nicht über 27 Jahren liegt. Das Genre, in dem sich die Band bewegt, ist für die Teilnahme hingegen unerheblich. Die Bewerberfrist läuft bis 16. Februar. Aussagekräftige Unterlagen mit Musikmaterial, Bildmaterial, Namen und Alter der Bandmitglieder, Pressetext und Tech-Rider gehen an contest@blacksheep-kultur.de.

Die von Blacksheep ausgewählten fünf Teilnehmer erhalten abhängig von der Anreisedistanz eine Aufwandspauschale in Höhe von 500 oder 1000 Euro. Dem Sieger winkt zudem ein Preisgeld. Er bekommt den Förch-Award sowie eine Gage für den Auftritt beim Festival.

Vorjahressieger war die Münchener Band "Trails", die am Samstag, 29. Juni, beim sechsten Blacksheep-Festival ab 18.10 Uhr spielt. Aktuelle Informationen gibt es unter www.blacksheep-kultur.de. Der Eintritt zum Blacksheep-Bandcontest am 27. April ist frei.