Von Gabi Schneider

Sinsheim-Reihen. Wenn im Kraichgau – im Rettungswesen, aber auch bei Apotheken und Verwaltungen – von der Beschaffung von Corona-Schnelltests die Rede ist, fällt immer und relativ selbstverständlich der Ortsname Reihen. Nur wenige außerhalb der Fachwelt wissen von Martin Trinkners kleinem, hoch spezialisiertem Betrieb, der vom Sinsheimer Stadtteil aus seit Jahren medizinische Teste aller Art vertreibt.

Trinkner ist Gründer und Geschäftsführer von "Biorepair". Mitten in Reihen handelt sein Unternehmen mit sogenannten Diagnostika – Teste, die für zahlreiche medizinische Bereiche angewendet werden. Am bekanntesten sind hier sicher Schwangerschaftstests, aber auch bestimmte Parasiten lassen sich mit dem richtigen Test diagnostizieren. Seit einiger Zeit vertreibt das Unternehmen, bei dem sechs Mitarbeiter in Reihen und ein weiterer in Salzburg arbeiten, auch Corona-Schnelltests für den Einsatz in der Nase sowie Spucktests.

Hierzu kam es, weil "Biorepair" mit mehreren vor allem in Asien ansässigen Lieferanten in zahlreichen Medizingebieten zusammenarbeitet. Vor einem Jahr bot einer von ihnen Trinkner Corona-Schnelltests an. Seit Oktober vertreibt er nun – als einer der ersten Anbieter in Deutschland – solche Tests. Bis Weihnachten sei die Nachfrage verhalten gewesen, erinnert sich Trinkner, dann stiegen die Verkaufszahlen.

Heute sind Schnelltests oft einzige Möglichkeit, am Alltag teilnehmen zu können. Etwa bei der Sinsheimer Badewelt werden vom Roten Kreuz, der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft und dem Technischen Hilfswerk mittlerweile kostenlose Drive-In-Schnelltests angeboten. Auch hier bleibt Trinkner im Hintergrund – gemeinsam mit den Rettungsdiensten haben er und seine Mitarbeiter die Teststation initiiert. Der Kontakt zum Roten Kreuz besteht seit Jahren. Seit April wurden an der Badewelt im Zwei-Minuten-Takt schon über 4000 Menschen getestet, berichtet Trinkner. Im ganzen Monat seien neun Personen positiv getestet worden, fügt er an.

Trinkner ist dankbar, dass beim Testen ein Pool von über 100 Ehrenamtlichen hilft, die in Schichten zu jeweils acht Personen arbeiten. Bereits 15 Minuten nach einem Test lägen die Ergebnisse vor. Einen großen Anteil der Personen, die zum Corona-Test zur Badewelt kämen, hätten solche, die Verwandte besuchen wollten, aber nicht ohne die Sicherheit, sie nicht möglicherweise anstecken zu können. Schüler und Leute vor einem Friseurtermin bildeten ebenso große Gruppen.

Weil Friseure mittlerweile auch selbst Schnellteste für ihre Kunden anbieten möchten, bietet "Biorepair", aber auch etwa das Rote Kreuz, Schnelltest-Schulungen speziell für Friseursalons im Sinsheimer Raum an.

Firmensitz von "Biorepair" ist derzeit ein Gebäude, in dem in früheren Zeiten auch schon das Reihener Rathaus und die evangelische Schule untergebracht waren. Vorher war die Firma in der Blumenstraße zu finden. In Kürze zieht das Unternehmen an den Reihener Bahnhof um. Dort, sagt Trinkner, gebe es mehr Lagerraum, außerdem seien die Firmenräume ebenerdig untergebracht. Der Umzug war für Ende vergangenen Jahres geplant, verzögerte sich aber Corona-bedingt.

Trinkner gründete "Biorepair" 1998. Der Chemiker arbeitete damals in einem medizinischen Labor. Er bemängelte, dass es keinen Nachweis von Parasiten aus Stuhlproben gab. So entwickelte er kurzerhand selbst einen, den er seither in seiner eigenen Firma vertreibt. "Drumrum", wie er sagt, kaufe er heute andere Teste ein, etwa 50 Nischenprodukte. "Biorepair" ist Teil des Forschungsnetzwerks "BioRN- Network".

Mit einem Gerücht rund um Corona-Schnellteste möchte der Chemiker gerne aufräumen: Vor einem Nasen-Schnelltest Kaffee zu trinken, verändere keineswegs, wie häufig fälschlich behauptet, das Testergebnis. Einzig bei Spucktesten werde geraten, eine Viertelstunde vor der Testung weder Nahrung noch Getränk zu sich zu nehmen, um eventuellen Abweichungen entgegenzuwirken.