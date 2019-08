Bad Rappenau. (RNZ) Kurios und noch niemals thematisiert: Bei der Vorstellung des neuen Direktors des "BikiniARTmuseums", das im Januar eröffnet werden soll, verrieten die Initiatoren in der regen Diskussion auf Nachfrage etwas, was es eigentlich erst im Museum zu erfahren gegeben hätte: Ein Deutscher war maßgeblich daran beteiligt, dass die Frauen heute in ganz Südamerika und nicht nur unter dem Zuckerhut diese Vielfalt an spektakulären, kleinen Bikinis tragen.

Auch die dafür in den westlichen Ländern gängige Bezeichnung "Tanga" ist in Brasilien nicht bekannt und Teil der ungewöhnlichen Story, deren Stars die kecke Brasilianerin Rose di Primo und der deutsche Fotograf Michael Friedel sind.

Nach ihrem Vortrag griff Viola Hofmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Seminar für Kulturanthropologie des Textilen an der Technischen Universität Dortmund, den Diskurs um den polarisierenden Bikini auf und löste eine lebhafte und intensive Diskussion mit dem Fachpublikum aus. Dabei entlockte das nachfragende Publikum den Initiatoren des Museums eine Geschichte mit bisher unbekannten Zusammenhängen:

An den Stränden Rios tragen die Mädchen den weltbekannten brasilianischen Tanga. Nur in Brasilien selbst kennt fast niemand den "Tanga" als Bezeichnung für die äußerst knappen Bikinihosen-Schnitte. Das deckte das BikiniARTmuseum bei seinen Recherchen auf und verfolgte dabei verschiedene Quellen.

Seine Freizeit am Strand zu verbringen, wurde erst Mitte der 1970er-Jahre "in". Man trug auch an der Copacabana sehr konservative Badebekleidung, was den Moralvorstellungen von Behörden und Gesellschaft geschuldet war. Nicht aber die damals 17-jährige Rose di Primo und ihre Freundinnen: Sie fielen durch ihre äußerst knappen Bikinis auf, die nur an den wichtigsten Stellen Stoff hatten, der mit Bändchen verbunden war.

Zu dieser Zeit tauchte der deutsche Fotograf und Reporter Michael Friedel in Rio auf. Seinen Freund Justino Martins, Herausgeber des bekannten Magazins "Manchete", fragte er, ob es etwas Besonderes zu fotografieren gebe. Justino erzählte ihm von der besagten Mädchenclique. Friedel stöberte Rose und ihre Freundinnen auf und schoss Fotos. Justino steuerte den Namen bei: "Tanga", ein Indigowort für Lendenschurz, denn die knappen Höschen erinnerten ihn an das, was die Ureinwohner Brasiliens trugen.

Die Schlagzeile "Scharfes aus Rio" sowie dieses Cover des Magazins "stern" machte den "Tanga" 1974 beinahe über Nacht weltberühmt. Archivfoto: BikiniARTmusem

Zurück in Deutschland titelte schon bald der "Stern" mit "Scharfes aus Rio" und Rose di Primo auf dem Cover. Der "Tanga-Bikini aus Rio" wurde vorgestellt. Es dauerte nicht lange und andere Länder wie Italien und USA zogen nach. "So laufen alle am Strand in Rio umher", war der Tenor, der nicht ganz der Wahrheit entsprechenden Schlagzeile.

Das machte neugierig. Die Metropole am Zuckerhut erhielt Anfragen aus der ganzen Welt, und das Skandalprodukt wurde schnell zum Aushängeschild. "BlueMan", eine zu dieser Zeit aufstrebende, brasilianische Bademoden-Firma, erkannte die Chance und fing an, "Lazinhos" in Serie zu produzieren. Lazinhos, übersetzt "Bändchen", ist in Brasilien bis heute der Name dieser neuen Art von Mini-Bikinis.

Auch ein weiterer Fund, den das BikiniARTmuseum ab Januar Bonfeld zeigt, ist ein 1943 entstandenes Gemälde des Malers Rudolf Fischer, das Eveline Fischer, die Tochter des Bademodenherstellers und Besitzer der Goldfisch-Werke Hans Fischer zeigt. Zu Beginn der NS-Herrschaft überschrieb der jüdische Unternehmer seine Besitztümer auf seine Frau Eva. Mit seinem Sohn Hans flüchtete Fischer ins argentinische Exil, in dem er alsbald unter dem Namen "Aguia" wieder eine Bademodenfirma gründete. Seine Tochter Eveline folgte mit Eva nach dem Krieg. Dort heirateten Eveline und William van Kuyk.

Ein Hinweis des Bademoden-Experten und Sammlers Jürgen Kraft ließ Alexander Ruscheinsky, den Initiator des "BikiniARTmuseums", dessen gleichnamigen Enkel besuchen. Dieser erwartete Ruscheinsky mit einem einzigartigen Gemälde. Eveline hatte sich im Jahr 1943 von dem in Großindustriellenkreisen gefragtesten Porträtisten Rudolf Sternad vor den Gebäuden des Stammsitzes der Goldfisch-Werke in einem Bikini von Goldfisch malen lassen. Eine Widmung des Wiener Künstlers bestätigt die Urheberschaft und das Entstehungsdatum.

Der jetzige Besitzer von Aguia, William van Kuyk erzählt: "Nach meinem Wissensstand ist dieses Gemälde meiner Urgroßmutter das Vorbild für das erste Werbefoto eines Zweiteilers weltweit."

"Goldfish", das historische Label seiner Familienfirma, erlebt seit kurzem auf dem brasilianischen Markt eine Wiedergeburt, wenn auch in ein klein wenig veränderter Schreibweise.