Eppingen. (guz) Gut ein Dreivierteljahr Bauzeit veranschlagt die Verwaltung für die Sanierung des westlichen Abschnitts des Berliner Rings von der Hardwaldhalle bis zum Verkehrskreisel an der Mühlbacher Straße. Voraussichtlich im Frühjahr soll’s losgehen, dann werden geschätzt fast drei Millionen Euro unter die Erde gebracht und in den Asphaltbelag darüber investiert, der an vielen Stellen marode ist.

Der Technische Ausschuss hatte die Maßnahme bereits einstimmig empfohlen, der Gemeinderat folgte dem nun bei einer Enthaltung und traf den Bau- und Finanzierungsbeschluss. Jetzt soll es zügig an die Ausschreibung gehen, damit die Arbeiten möglichst noch im Dezember vergeben werden können.

Ende 2019 soll der komplette Berliner Ring dann grundlegend erneuert sein. Somit liegen zwischen der Sanierung des östlichen Abschnitts, die 2014 abgeschlossen wurde, und der Fertigstellung des westlichen Teilstücks der wichtigen und viel befahrenen Ringstraße insgesamt fünf Jahre. Wiederholt hatte vor allem die SPD-Fraktion einen früheren Baubeginn gefordert, doch angesichts der hohen Kosten war an eine schnelle Sanierung der restlichen Hälfte bislang nicht zu denken.

Damit ist aber auch die ursprüngliche Kalkulation komplett überholt: 2014 ging man bei der Stadt noch davon aus, so hatte Oberbürgermeister Klaus Holaschke in seiner damaligen Haushaltsrede skizziert, dass der Westteil bereits 2015 in Angriff genommen werden könnte - für kaum mehr als eine Million Euro. Nun hingegen wird für die 580 Meter lange Sanierungsstrecke mehr als das Doppelte kalkuliert: 2,2 Millionen Euro. Zusätzlich sind fast 700.000 Euro für die Erneuerung der Kanäle veranschlagt.

Der wegen seines geringen Durchmessers wiederholt als überlastet kritisierte Hauptkanal, an den außerdem einige Rohre offenbar falsch angeschlossen wurden, soll dabei auf einer Strecke von 300 Metern deutlich aufgeweitet werden. Zudem will der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Oberes Elsenztal die Gelegenheit nutzen, um die in die Jahre gekommenen Hausanschlüsse zu erneuern.

Während unter der Straße also die Rohre breiter werden sollen, ist oberirdisch geplant, die Straßenbreite - wie bereits im östlichen Abschnitt geschehen - von derzeit 7,60 Meter auf 6,50 Meter zu verringern, was bei Tempo 30 trotz des häufigen Begegnungsverkehrs von Bussen und Autos noch zulässig ist. Noch immer sollen dann zwei Busse problemlos aneinander vorbeikommen. Ein separater Radweg ist rechtlich nicht zulässig.

Entlang der nördlichen Straßenseite, die schon jetzt meist mit Fahrzeugen der Anwohner zugeparkt ist, sollen 32 je sechs Meter lange und zwei Meter breite Parkplätze angelegt werden, drei davon, auf mehrheitliche Meinung des Technischen Ausschusse, an der Bushaltestelle vor der Realschule. Auf der Südseite sind vier Parkplätze geplant und weitere acht an der Kreuzung zur Weinbrenner Straße. Während die Gehwegbreite auf der Nordseite - der Schulseite - nur geringfügig um 20 Zentimeter auf zwei Meter verringert wird, wird der Weg auf der Südseite mit meist 1,5 Meter Breite deutlich schmaler als bisher.

Dass die Sanierung der Straße dringend erforderlich ist, daran herrschte im Gremium kein Zweifel: "Die Fahrbahn ist eine Katastrophe, und immer wieder laufen Keller voll", fasste Hartmut Kächele (SPD) die größten Schwachstellen zusammen. Außerdem müsse die Stadt dort den Parkraum besser ordnen. CDU-Chef Klaus Scherer lobte die Planung als "sehr guten Wurf", und Jörg Haueisen (FBW) hofft auf einen "besseren Verkehrsfluss" nach der Sanierung.

Klar ist aber auch: Für die Anwohner wird die Bauzeit eine große Herausforderung. Auf Nachfrage von Herbert Meixner (CDU), ob mehrer Bauabschnitte vorgesehen seien, sagte Bürgermeister Peter Thalmann, er gehe von mehr als zwei Abschnitten aus, und der Berliner Ring biete sich mit seinen vielen Ästen für eine abschnittsweise Sanierung auch an. Allerdings werde auch die Firma, die den Auftrag erhält, Vorstellungen zum Bauablauf haben, gab er zu bedenken.