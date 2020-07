Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. So unscheinbar sie zunächst doch sind, umso wichtiger ist für die hiesigen Landwirte ihre Wirkung. Nicht einmal daumengroß ist eine der Kapseln, in denen sich jeweils rund 1000 Eier der Schlupfwespe befinden. Dieser Tage finden in Bad Rappenau, Heilbronn, Bad Wimpfen Hüffenhardt und Umgebung wieder Drohnenflüge statt, um die Kugeln mit dem sogenannten Nützling zur Bekämpfung des Maiszünslers – einem hartnäckigen und gefräßigen Schädling – auf den Maisfeldern auszubringen und dem ungeliebten Kleinschmetterling frühzeitig den Garaus zu machen.

Rund 100 Kapseln, die aus Zellulose oder Maisstärke bestehen, werden auf einem Hektar Ackerland innerhalb weniger Minuten im Abstand von zehn Metern verteilt. Und dies passiert nahezu vollautomatisch. Der Drohnenpilot Markus Schaible aus Münchingen muss vorher die Route planen und dann sein Fluggerät an die Startposition bringen – schon nimmt die Technik selbstbestimmt ihren Lauf. Zeit für einen Kaffee genehmigt sich Schaible dann aber nicht. "Ich muss das schon noch überwachen. Und der Flug dauert nur drei bis vier Minuten", sagt er lächelnd und schaut auf einen Monitor, der an der Fernbedienung der Drohne befestigt ist. Dort überprüft der Fachmann, ob alles nach Plan läuft und die Drohne die vorgegebene Route abfliegt. Zudem hat Schaible mithilfe einer niedrig auflösenden Kamera einen Blick von oben.

Auf insgesamt circa 20 Hektar großen Maisfeldern – von Bad Wimpfen kommenden links am Ortseingang – werden die Kapseln momentan verteilt. Rund 15 Minuten benötigt Schaible für einen Hektar Land. Dabei spielt das Wetter eine besondere Rolle. "Wind ist das größte Problem", sagt er. Denn die Kugel wiegen nur rund zwei Gramm und könnten leicht fortgeweht werden. Aber auch zu nass dürfte es nicht sein. Einerseits wegen der Elektronik, anderseits würden die Schlupfwespen im Wasser verenden.

Trübe Aussichten für den Maiszünsler. Mithilfe eine Drohne verteilt Markus Schaible hunderte Kapseln mit Schlupfwespen-Eiern auf den Maisfeldern der Region.

Bei der Bekämpfung des Maiszünslers ist es ebenfalls besonders wichtig, den optimalen Termin für die Drohnenflüge zu ermitteln, betont der Bad Rappenauer Landwirt Jörg Zimmermann. Mittels Licht- und Pheromonfallen könnte man überprüfen, ab wann der Falter fliegt und eine Bekämpfung notwendig wird.

Doch was bewirkt der Nützling? "Wenn die Schlupfwespen schlüpfen, legen sie ihre eigenen Eier in die Eier des Maiszünsler", erklärt Schaible. Würde man nicht gegen den Schädlingen vorgehen, hätte dies enorme Auswirkungen. "Denn die Larven des Kleinschmetterlings fressen sich in den Stängel der Pflanze und bohren sich bis nach unten durch", führt Zimmermann aus. Auf diese Weise werde die Pflanze innen ausgehöhlt und breche ab. "Nach einem Herbststurm steht hier dann nichts mehr", betont der Landwirt. Darüber hinaus seien die Öffnungen ein "Einfallstor für Pilzerkrankungen", ergänzt Christian Brückmann von der beauftragten Firma BayWa. Aber es gehe nicht nur darum, die diesjährige Population einzudämmen, sondern auch eine "Explosion der Anzahl" zu vermeiden.

Bereits in der fünften Saison hat Zimmermann das Unternehmen mit Sitz in München für die Bekämpfung engagiert. Inzwischen haben sich im Umkreis rund 15 Landwirte angeschlossen und lassen den Schädling auf diese Weise bekämpfen. Mit der Arbeit ist der Bad Rappenauer zufrieden. "Es gibt im Moment nichts Einfacheres und Effizienteres als das." Früher wurde dem Maiszünsler noch von Hand bekämpft. Die Landwirte hängten visitenkartengroße Papiere in die Maisfelder und haben die Schlupfwespen auf diese Weise an ihren Einsatzort gebracht. Dies war nicht nur anstrengend, sondern auch immens zeitaufwändig. Zeitweise wurde der Schädling auch mit Insektiziden bekämpft. "Heute sind wir voll biologisch unterwegs", betont Brückmann.

Von den Schlupfwespen selbst geht keine Gefahr aus. Spätestens nach der Maisernte sterben auch die meisten Nützlinge, da sie keine Nahrung mehr finden, wenn der Maiszünsler verschwunden ist. Schlupfwespen überwintern auch nicht in ausreichender Anzahl, sodass die Drohnenflüge jedes Jahr aufs Neue stattfinden.