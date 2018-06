Charly Mildenberger, Foto: Of

Die große Familie des "Integrativen TSG 1899 Hoffenheim-Fanclubs". Fotos: Hans-Joachim Of

Sinsheim. (of) Michael Mildenberger, den alle, die ihn kennen, nur "Charly" rufen, lebt mit jeder Faser seines Körpers die TSG Hoffenheim. Der 52-jährige Heilerziehungspfleger und Vater dreier Kinder ist einer, der zupackt, organisiert, etwas auf die Beine stellt. Als er im Jahre 2008 bei einer Versammlung des Fan-Dachverbandes von Stadionsprecher Mike Diehl gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, ehrenamtlich als Behinderten-Fanbeauftragter für die TSG am Start zu sein, gab es kein langes Überlegen. Noch im gleichen Jahr gründete der Mann, der mit viel Engagement und Empathie "Türen aufmachen" und "Grenzen öffnen" will, zusammen mit weiteren Menschen das Projekt "Integrativer TSG 1899 Hoffenheim-Fanclub".

Dieser kann in diesem Jahr auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken - und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. "Der Fanclub hat eine große Strahlkraft bis weit über die Region hinaus und zählt inzwischen rund 150 unterschiedliche Mitglieder aus nah und fern", berichtet Charly. Dadurch sei das Thema "Inklusion" längst fest in vielen Köpfen verankert, und vielfältige Begegnungen würden durch die Welt des Sports ermöglicht. Treffen und Gespräche mit Thomas Hitzelsberger, Ralf Rangnick, Thomas Helmer, Willi Lemke, Julian Nagelsmann und natürlich Dietmar Hopp will keiner vom "Team Barrierefrei" missen.

Mildenberger und seine Mitstreiter kümmern sich um alle praktischen Dinge wie Behindertenzugänge, Betreuung, Audioübertragung für Sehbehinderte oder den Service der Gebärdensprache. Zudem tritt er mit einem Team von körperlich und geistig Behinderten im Namen der TSG Hoffenheim bei internationalen Turnieren an, vertritt dort die blau-weißen Farben.

Charly Mildenberger ist ein sehr aktives Mitglied in diversen Arbeitskreisen und Kooperationen wie "Aktion Mensch" oder bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL), um die Themen Barrierefreiheit und Inklusion voranzutreiben. Hier kommt dem Mann, der gerne ein "Hans Dampf" sein möchte, zugute, dass er im Pilgerhaus Weinheim - einer Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe - als Bereichsleiter und Ausbildungsverantwortlicher seine Berufung gefunden hat. Seit 25 Jahren kümmert er sich dort um freizeitpädagogische und gruppenübergreifende Angebote, Tagesgruppen, kooperiert mit dem Gemeindewesen, organisiert Bildungsreisen und Urlaubsangebote. Zudem ist er Ansprechpartner für "Special Olympics", hat die Federführung im Bereich des Behindertenfußballs und Organisation diverser Turniere inne.

Die 40 Plätze im Rollstuhlbereich der Arena - "Wir rocken und rollen für Hoffe" - immer ausverkauft. "Die Nachfrage steigt stetig", sagt Mildenberger. Hinzu kommen rund 50 geistig Behinderte und rund ein Dutzend Sehbinderte und Gehörlose. Mildenberger hat schon in früher Jugend etwas auf die Beine gestellt, im Fußball sofort "seinen Sport" gefunden. Im Alter von sieben Jahren kam er mit seinen Eltern aus Bruchsal nach Sinsheim und kickte beim TSV Dühren.

"Meine erste Liebe galt jedoch zunächst der Musik, die ich in einer Punkband auslebte." Als junger "Rotzlöffel" organisierte er im beschaulichen Sinsheim Rockkonzerte, plante Konzertreisen. Er düste sogar schon im Hoffenheim-Trikot nach Australien, um seine Lieblingsband AC/DC zu erleben. Sein Traum? "Im gegenseitigen Umgang Hemmnisse abbauen, Berührungspunkte schaffen." Die emotionale Bindungskraft des Fußballs sei grenzenlos. "Dabei geht es um Werte, die du nicht im Supermarkt, nicht im Fanshop kaufen kannst."