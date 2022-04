Tobias Langenbach spielte in Tatort-Produktionen und Spielfilmen mit. Der 26-jährige Sinsheimer hat Spaß am Schauspielern gefunden. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim-Rohrbach. Die Leiche war er noch nicht. Aber vielleicht klappt auch das mal irgendwann. Tobias Langenbach schnupperte aber schon Luft am Tatort-Filmset. Bislang nur als Komparse. Doch auch das hat dem 26-Jährigen unglaublich viel Spaß gemacht. Wenn er weiterhin engagiert werden würde, um weitere Filmrollen zu spielen, wäre er glatt dabei. Dabei hat der Rohrbacher keine Schauspiel-Erfahrung. Oder doch? Beim TSV Steinsfurt stand er das eine oder andere Mal bei Faschingsveranstaltungen auf der Bühne. Was ihn nun aber als Laie dazu bewogen hat, es mal in der großen weiten Welt des Films zu versuchen? Es war Corona. "Und mir war langweilig", erklärt der junge Mann, der als Energieberater arbeitet.

Er spielte keine tragenden Rollen, aber die Erfahrung bei den Dreharbeiten weckte in Langenbach die Lust, es weiterhin mit dem Schauspielern zu probieren. Als junger Komparse hat er außerdem auch gute Chancen, nun häufiger engagiert zu werden. Er wand sich an ein Mannheimer Unternehmen, das Kleindarsteller, Komparsen, Models und Nachwuchsdarsteller an Film- und Fernsehdreharbeiten, Musikvideos oder Werbeproduktionen vermittelt. Langenbach hatte Glück und wurde gleich an die Produktion des SWR-Tatorts vermittelt, ohne überhaupt persönlich vorgesprochen zu haben. Seine Bewerbung schickte er per E-Mail an die Agentur. "Die haben wohl jemanden in meinem Alter gesucht, weil sich offenbar hauptsächlich ältere Leute bewerben", vermutet er.

Gebucht wurde er für eine Rolle in einem Stuttgart-Tatort mit den Kommissaren Richy Müller und Felix Klare. Spielen musste er einen leicht angetrunkenen Gast und sorgte mit weiteren Komparsen für den Hintergrund mit undefiniertem Stimmengeschwirr in der nächtlichen Bar-Szene. Nicht mehr als eineinhalb Minuten dauert das Einblenden einer typischen Kneipen-Situation am Ende im fertigen Film, doch durch die häufigen Kamerawechsel ist Langenbach nicht die volle Länge über zu sehen. Seine Begeisterung fürs Schauspielen war damit aber geweckt.

Mittlerweile stieg er auf, vom Komparsen zum Kleindarsteller. Regisseur Tom Lass hat dafür gesorgt. Denn auch bei einem Odenthal-Tatort in Ludwigshafen spielte er mit. Geplant war lediglich eine Szene, in der Langenbach einen Sarg schieben sollte, doch dann wurde eine Sprecherszene mit Hauptdarstellerin Lisa Bitter daraus. Langenbach spielt darin den Mitarbeiter eines Krematoriums, der versehentlich einen noch lebenden Menschen verbrannt hat und nun von der Kommissarin zur Rechenschaft gezogen wird. Gedreht wurde am 15. und 18. Februar, der Film wird nächstes Jahr im Ersten zu sehen sein.

Zwischen seinen ersten Gehversuchen als Komparse und seiner "Beförderung" zum Kleindarsteller liegen weitere Minirollen im Fernsehen. So spielte Langenbach in der Produktion des Sinsheimer Regisseurs Fabian Zimmermann "Bühne frei" einen Zuschauer in der Dr.-Sieber-Halle und schaffte es auch ins Spielfilm-Format mit dem Film "Roxy", in dem er einen Restaurantgast mimt. Im Kinofilm "Last Song for Stella" schlüpft er in die Rolle eines Wehrmachtsoldaten, der sich am Bahnhof von seiner Frau verabschiedet und an die Front zieht.

Und erneut landete er beim Tatort. Diesmal in Frankfurt. "Finsternis" ist der Titel des Krimis, in dem Langenbach gleich zwei Rollen spielt: Er ist als Fußgänger sowie als Krankenhaus-Besucher zu sehen. Die Erstausstrahlung ist am Ostermontag in der ARD geplant.

Für seine Kleinstrollen erhält der Rohrbacher jeweils eine Aufwandsentschädigung. Der größte Betrag, mit dem er bislang für sein Mitwirken in Film und Fernsehen entlohnt wurde, betrug 300 Euro. Inklusive der Fahrtkosten zum Drehort. Das war für den Film "Last Song für Stella". Zehn Stunden dauerten die Dreharbeiten für seine Szene. "Wegen des Geldes mache ich das nicht", betont er. Es mache ihm einfach Spaß.

Seine "Rolle", die er im Familienunternehmen seines Vaters spielt und bei der er als Energieberater im kaufmännischen Bereich tätig ist, erleichtert ihm das zeitliche Management zwischen Dreharbeiten und Brotberuf. "Ich kann beides gut kombinieren", sagt Langenbach, der durchaus auch Ambitionen hat, irgendwann mal eine Leiche zu spielen. Nicht des Geldes wegen, auch wenn höhere Aufwandsentschädigungen bezahlt werden, da der Darsteller dann aufwendig präpariert werden muss. Doch als Leiche würde seine Karriere als Schauspieler sicherlich weiter belebt werden.