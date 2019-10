Sinsheim. (tk) Der Neubau des städtischen Baubetriebshofs geht in die nächste Runde. Nach dem Neubau eines Verwaltungsgebäudes, Sozialräumen sowie Werkstätten und Lager, werden im dritten von insgesamt fünf Bauabschnitten sowohl die Werkstatt wie auch ein Lager für die Wasserversorgung neu gebaut.

In diesen Tagen traf man sich zum Spatenstich in der Dührener Straße: Der dritte Bauabschnitt soll rund eine Million Euro kosten. Geplant ist eine Bauzeit von sieben bis acht Monaten, abhängig von den Wetterbedingungen über den anstehenden Winter. Die Weihnachtsfeier 2020 wolle man "in der neuen Halle steigen lassen", sagte Andreas Uhler, Leiter der Stadtwerke, augenzwinkernd.

Der Neubau des städtischen Betriebshofs ist ein Großprojekt, in das über Jahre viel Arbeit, Zeit und Geld geflossen sind: Mit Investitionen von insgesamt zwischen sechs und sieben Millionen Euro wird gerechnet. "Es ist beeindruckend, was bisher geleistet wurde", sagte Oberbürgermeister Jörg Albrecht beim Spatenstich.

Besonders anspruchsvoll sei im Bereich der Wasserversorgung vor allem die Lagerhaltung, schilderte Baudezernent Tobias Schutz auf Nachfrage. Das seit rund 100 Jahren existierende Wasserversorgungsnetz Sinsheims bestehe aus verschiedensten Materialien und Bauteilen, "quasi von historisch bis hightech". Entsprechend oft seien Teile, die bei Reparaturen zum Einsatz kommen, "alles andere als Standardware". Manches Utensil habe darüber hinaus "wochenlange Lieferzeiten".

Da es sich im Leitungs- und Anschlussbereich oft um hochwertige Metalle handle, sei "die sichere Lagerhaltung ein weiterer wichtiger Punkt", verriet Schutz. Die neue Halle müsse gut vor Metalldiebstahl geschützt werden.