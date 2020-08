Reichartshausen/Neckarbischofsheim. (rnz) Zwei Straßen müssen wegen Sanierungsarbeiten ab dem kommenden Montag, 24. August, gesperrt werden. Betroffen sind Reichartshausen und Neckarbischofsheim (RNZ berichtete).

Wegen "umfangreicher Erneuerungsarbeiten an einem Durchlass" auf der Landesstraße 532 im Abschnitt zwischen Lobbach und Reichartshausen muss die Straße für rund zwei Wochen gesperrt werden. Dies teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe, das für die Arbeiten verantwortlich ist, in einer Meldung mit. Die Sperrung beginnt am Montag, 24. August, und soll voraussichtlich bis 4. September dauern.

Grund sind Schäden an einem Durchlass, der durch einen neuen ersetzt werden muss. Da hierzu größere Eingriffe in den Straßendamm notwendig sind, kann dies nur unter Vollsperrung erfolgen. Für die Bauzeit von rund zwei Wochen wird der Verkehr in beiden Fahrtrichtungen über die L 595 nach Haag und weiter nach Schönbrunn, über die K 4105 nach Schwanheim und über die L 590 nach Schwarzach umgeleitet. Die Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung für die Strecke wird voraussichtlich zwei bis drei Tage vorher aufgebaut und zum 24. August früh morgens aktiviert. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 50.000 Euro und werden vom Land getragen.

18.000 Quadratmeter Asphalt

Auch die Kreisstraße 4284 zwischen Neckarbischofsheim und Sinsheim-Hasselbach muss ab Montag bis voraussichtlich 18. September gesperrt werden. Der Grund ist die Erneuerung der Fahrbahndecke auf rund drei Kilometern. Dies teilt das Straßenbauamt im Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Die Arbeiten sollen laut Landratsamt am Ortsausgang von Neckarbischofsheim in Richtung Adersbach beziehungsweise Hasselbach beginnen. Für den Verkehr wird eine Umleitung über die Landesstraße 549, die K 2041, Babstadt die K 2123 und die K 4283 ausgeschildert. Anlieger innerhalb des Baubereichs können zu- und abfahren, soweit es der Bauablauf zulässt.

Der Streckenabschnitt sei in das aktuelle "Substanzerhaltungskonzept 2020–2022" für die Kreisstraßen aufgenommen worden, heißt es. Die Sanierung sei notwendig, da durch die "langjährige Verkehrsbeanspruchung Setzungen, Netzrisse und Ausmagerungen in der Asphaltoberfläche, teilweise auch Spurrinnen" entstanden seien. Um Schäden an der Bausubstanz, vor allem durch eindringendes und im Winter gefrierendes Wasser zu verhindern, müssten die schadhaften Asphaltschichten jetzt flächenhaft ersetzt werden. Deshalb werden circa 18.000 Quadratmeter Asphaltfläche erneuert. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 560.000 Euro. Die Vollsperrung kann voraussichtlich am 18. September wieder aufgehoben werden.