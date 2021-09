Reichartshausen. (cba) "Wo gehobelt wird, fallen Späne", sagte Bürgermeister Gunter Jungmann bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates und meinte: "Zur Zeit ist es ein bisschen problematisch." Durch die Bauarbeiten im Zuge der Breitbandversorgung, die im Auftrag der BBV derzeit in der Gemeinde im Gange sind, seien bisweilen Kabelschäden bei der Infrastruktur der Deutschen Telekom sowie des Stromnetzbetreibers, der Netze BW, entstanden. Dies sei im Bereich der Hiel-Straße sowie im Vogelsang geschehen. Die Schäden an den Stromleitungen hätten schnell behoben werden können, doch die gekappten Telekommunikations-Verbindungen seien bislang noch nicht repariert worden. Teilweise seien die Anwohner schon 14 Tage lang ohne Internetverbindung. Vor allem in Zeiten, in denen viele auf Home-Office angewiesen sind, sei dies ein unhaltbarer Zustand. Mit der Telekom habe man sich längst in Verbindung gesetzt. "Wir sind dran", teilte der Bürgermeister mit.

Dass man im Rahmen der Tiefbauarbeiten unterdessen mit Dreck und Lärm rechnen muss, sei selbstverständlich und werde von den Anwohnern toleriert, meinte Jungmann. Wöchentlich träfen sich Vertreter der bauausführenden Firma und Verwaltungsmitarbeiter zur Baustellenbesprechung.