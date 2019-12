Von Anjoulih Pawelka und Friedemann Orths

Eppingen. Leichte Sprache, farbenfrohe Kontraste: Die Webseite der Fachwerkstadt – www.eppingen.de – ist jetzt barrierefrei. Und das, so sagt es die Stadtverwaltung, sogar als erste kommunale Internetseite in Baden-Württemberg. Wegen einer EU-Richtlinie müssen alle Internetseiten auf kommunaler-, Landes- und Bundesebene künftig einen barrierefreien Zugang bieten. Das heißt, dass sich auch Menschen auf der Seite zurechtfinden sollen, die beispielsweise eine Sehschwäche haben oder nicht so gut Deutsch können.

Doch wie funktioniert die barrierefreie Webseite in der Praxis? Um das herauszufinden, hat sich die RNZ mit einer Testperson darauf umgeschaut: Katharina Stoppel ist vor 22 Jahren aus Russland nach Deutschland gekommen. Sie spricht gut Deutsch, benötigt aber gerade bei Dingen, die mit Behörden zu tun haben, oft die Hilfe von ihren Töchtern, die hier aufgewachsen sind.

Zunächst soll sie eine "Allerweltsaufgabe" auf der Homepage erledigen: Kindergärten suchen. Den Menüpunkt "leichte Sprache" findet sie ohne Probleme. Das Menü, das dann erscheint, ist für Stoppel auch übersichtlich aufgebaut, den Punkt "Kindergärten" entdeckt sie gleich und klickt ihn an. Doch dann passiert: nichts. Hier offenbart sich ein kleiner Mangel an der Webpräsenz. Auf einem Laptop-Bildschirm schließt der Punkt "Kindergärten" direkt mit dem unteren Bildschirmrand ab. Da sich der Menüpunkt beim Draufklicken aber nach unten öffnet, ist es gerade für ungeübte Nutzer schwer zu erkennen, dass er sich überhaupt geöffnet hat. Hierfür muss erst gescrollt werden. Dass sich der Punkt geöffnet hat, ist nur an einem kleinen Dreieck erkennbar – was Sehbehinderte wohl leicht übersehen könnten.

Auch Stoppel hat Probleme: "Wohin muss ich gehen?" Die Auflistung der Kindergärten, die man nach einem Klick auf einen weiterführenden Link erreicht, ist für sie dann wieder übersichtlich. Auch Kontaktdaten findet sie ohne Probleme.

Die nächste Aufgabe: Eine Schule für ein lernbehindertes Kind finden. Unter dem Menüpunkt "Schulen" findet Stoppel auch gleich die Beschreibung "für Kinder mit besonderen Bedürfnissen". Allerdings ist ihr hier nicht gleich klar, wo der weiterführende Link ist. Als sie den Link zur Kraichgau-Schule in Elsenz gefunden hat, entfährt ihr aber ein "mein Gott": Der lange Textblock, der die Aufgaben der Förderschule erklärt, ist gespickt mit Fremdwörtern und auch nicht mehr Teil des "leichte Sprache"-Angebots. "Nicht jeder Ausländer versteht das, das ist zu viel", sagt Stoppel.

Hier zeigt sich ein allgemeines Problem der Seite. Das "leichte Sprache"-Menü ist zwar wirklich übersichtlich, die Sätze sind verständlich. Aber die weiterführenden Informationen leiten den Nutzer dann wieder weg von der einfachen Sprache zu der "normalen" Webseite. So verhält es sich auch beim Punkt "Bürgerservice". "Das ist wirklich kompliziert", stellt Stoppel fest.

Um die Anforderungen einer barrierefreien Seite zu erfüllen, ist die einfache Sprache allerdings kein Kriterium. 60 andere Punkte aber schon. Darunter zum Beispiel, ob die Homepage komplett ohne Maus bedienbar ist, sie genügend kontrastreiche Farben verwendet und man mit der Bildschirmlupe alles lesen kann. Diese Punkte müssen für jede einzelne Unterseite, also für jede Seite, auf die man innerhalb der Homepage klicken kann, erfüllt sein. Insgesamt gebe es 179 davon, wie Projektleiter David Kosfeld von der Eppinger Firma "Plan IT", die das Projekt umgesetzt hat, erklärt. Das sei eine "große Herausforderung" gewesen. Auch, weil sich die Anforderungen während des Projekts geändert hätten und die Rechtsprechung strenger wurde. Insgesamt fünf Monate habe es gedauert, bis die Seite neu gestaltet war.

Der Stadt Eppingen sei es erst einmal um die Barrierefreiheit gegangen, sagt Pressereferentin Cathrin Leuze. Vor allem Tabellen und PDF-Dokumente auf der Seite seien für die Computersoftware, mit der sich Blinde Texte vorlesen lassen können, ein Hindernis. Die leichte Sprache ist also nur ein "Schmankerl" obendrauf. Trotzdem ist Leuze aber offen und durchaus bereit, falls sich jemand melden würde, auch weitere Seiten in gut verständliches Deutsch übersetzen zu lassen. Es müsse halt Sinn ergeben.