Bad Rappenau. (RNZ/mare) Nächste Vollsperrung der Autobahn A6 zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Neckarsulm: Am Donnerstag, 20. Juni, wird der Bereich in den Morgenstunden für eine Brückensprengung dicht gemacht.

Im Rahmen des sechsstreifigen Ausbaus des A6 zwischen dem Weinsberger Kreuz und der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg durch die ViA6West wird auch der 1,3 Kilometer lange Neckartalübergang bei Heilbronn erneuert. Die ersten 310 Meter des Brückenzugs bestehen aus einer Hohlkastenbrücke und zwei Tragpfeilern, die im Rahmen eines Sprengabbruchs zurückgebaut werden. Hierfür müssen die beiden Pfeiler gesprengt werden, wie der Betreiber mitteilt.

Die Sprengung findet am Donnerstag in den frühen Morgenstunden statt. Aus Sicherheitsgründen wird der Bereich um die Hohlkastenbrücke weiträumig abgesperrt. Der Verkehr auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg wird am 20. Juni ab 7.15 Uhr an der Anschlussstelle Bad Rappenau auf die U65/U67 ausgeleitet.

In Fahrtrichtung Mannheim gilt die Ausleitung ab der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm über die U60/U62. Darüber hinaus sind ab 6 Uhr die Auffahrten zur A6 an der Anschlussstelle Untereisesheim sowohl in Fahrtrichtung Mannheim wie auch Nürnberg bis gegen 9 Uhr von den Verkehrsteilnehmern nicht nutzbar.

Die Neckartalstraße (Landesstraße L1100) bleibt für die Abräumarbeiten von 6 Uhr bis einschließlich Montag, 24. Juni, 6 Uhr, komplett gesperrt. Der Verkehr wird über die Wimpfener Straße/Hätzenbergstraße umgeleitet; die Umleitungsstrecke ist entsprechend ausgeschildert.

Via6West empfiehlt, den Streckenabschnitt weiträumig zu umfahren.