Das „Rappsodie“-Freibad startet am Samstag in die neue Saison. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Gemmingen. (fsd) "Bei uns ist die Freude groß", sagt Timo Künzel, Betriebsleiter des "Rappsodie"-Freibads. "Wir können die Pforten öffnen." Am kommenden Samstag, 29. Mai, startet das kurstädtische Bad in die neue Sommersaison. Voraussetzung dafür war, dass die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn an mindestens fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter der kritischen Marke von 100 bleibt. Dieses Ziel wurde am 20. Mai erreicht.

Dass es noch ein paar Tage bis zur Öffnung dauert, findet Künzel angesichts der schlechten Wetterprognosen bis zum Wochenende nicht weiter tragisch. "Gewisse Vorbereitung gibt es noch zu erledigen", betont er zusätzlich. Demnach werden nun die beiden erst kürzlich befüllten Becken auf 24 Grad Celsius aufgeheizt.

In Gemmingen ist man hingegen etwas früher dran. Hier startet schon an diesem Mittwoch ab 8.30 Uhr die Saison, wie Jennifer Bastian von der Stadtverwaltung auf Nachfrage bestätigt. Allerdings kommt das Vergnügen in beiden Bädern mit einigen Vorgaben daher. Voraussetzung für einen Besuch im Freibad ist der Nachweis über eine vollständige Schutzimpfung, dass man von Covid-19 genesen ist, oder die Vorlage eines negativen Corona-Tests, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Ein solcher Test wird für fünf Euro ab Samstag täglich von 7.30 bis 17.30 Uhr auch im Foyer des "Rappsodie"-Hallenbades angeboten. In Gemmingen gibt es so ein Angebot am Bad laut Bastian vorerst nicht.

Geschwommen werden kann in der Kurstadt wie schon im Vorjahr in drei Zeitfenstern. So ist das Bad täglich von 8 bis 10, 10.30 bis 17.30 und 18 bis 20 Uhr geöffnet. In den Pausen werden alle neuralgischen Punkte desinfiziert. Ebenfalls unverändert ist auch der Eintrittspreis. Das Früh- und Abendschwimmen kostet jeweils zwei Euro. Das Familienzeitfenster am Mittag 3,50 Euro. Kinder zahlen in allen Fällen 50 Cent. Eintrittskarten gibt es nach wie vor fast ausschließlich online unter www.rappsodie.info

Die maximale Besucherzahl für die Zeitfenster 1 und 3 ist auf 150 Personen begrenzt. Im Zeitfenster 2 dürfen rund 300 Besucher ihren Platz in der Sonne genießen. Hier ist allerdings zu beachten, dass nicht alle Gäste gleichzeitig in die Becken können und es zu Wartezeiten kommen kann. Darüber hinaus herrscht auch im Wasser wieder eine Einbahnstraßenregelung, sodass es vor allem im Schwimmerbecken zu so wenig Kontakt wie möglich kommt. Wie auch 2020 bleiben die Rutschen, das Sprungbrett, die Startblöcke, der Massagepilz sowie der Wellenbetrieb gesperrt.

Das Gemminger Bad hat hingegen täglich von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet. Der Zugang ist nur mit einer Dauerkarte möglich.