Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Zur Entlastung des innerörtlichen Verkehrs soll zwischen der Kreisstraße K2120, die Bonfeld mit der Kernstadt verbindet, und der Landesstraße L530 eine direkte Zufahrt in beiden Richtungen entstehen. Jahrelang wurde im Gemeinderat diskutiert, wie die künftige Streckenführung aussehen soll. Bereits 2016 wurde die Maßnahme mit einer Machbarkeitsstudie geprüft, und seit Januar 2017 liegt eine Vorplanung vor. Wer nach dem Entscheid des Technischen Ausschusses, der Vereinbarung mit Land und Landkreis bezüglich Planungsauftrag und Baukosten im September 2018 zuzustimmen, gedachte hatte, dass nun der Stein ins Rollen kommt, hatte weit gefehlt. Das Bauwerk lässt noch immer auf sich warten und wird dies auch noch einige weitere Monate tun. Denn nachdem die Rampe im Jahreshaushalt 2021 von Land und Landkreis als zuständige Träger der betroffenen Straßen nicht vorgesehen war und man auf eine Umsetzung in 2022 gehofft hatte, wird sie nun wohl frühestens 2023 gebaut.

Immerhin ist jetzt offenbar ein Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Wie das Verkehrsministerium in Stuttgart vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, wurde das Vorhaben in das Förderprogramm Kommunaler Straßenbau (KStB) aufgenommen. Dies sorgt bei der Kommune für Planungssicherheit und bildet die Grundlage für die Antragstellung auf Förderung. Das Projekt, das mit 850.000 Euro beziffert wird, könnte vom Land nun mit rund 460.000 Euro bezuschusst werden.

"Wir freuen uns natürlich, wenn das Projekt nun an Fahrt aufnimmt", sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei im Gespräch mit der RNZ. "Es ist ein wichtiges Projekt für Bad Rappenau." Die Verantwortlichen erhoffen sich von dem Bauwerk eine Entspannung am Kreisverkehr in der Wimpfener Straße. Hier kommt es vor allem bei geschlossener Bahnschranke regelmäßig zu langen Staus. Mithilfe der Verbindungsrampe könnte der Verkehr aus Bonfeld kommend vor dem Ortseingang über die L 530 ausweichen und so beispielsweise das Kurgebiet oder die Einkaufsmärkte anfahren.

"Das Projekt ist schon lange in Planung. Verkehrstechnisch ist das für Bad Rappenau ein Gewinn", betont Frei. Der Oberbürgermeister hofft, dass aufgrund der Aufnahme in das KStB-Programm die Rampe nicht mehr lange auf sich warten lassen wird und man im kommenden Jahr mit den Arbeiten beginnt.

Zur Erinnerung: Nach einer Vorplanung erhielt die Stadt im Dezember 2017 die Info, dass das Verkehrsministerium im Vorhaben keine Änderung der Streckencharakteristik sehe und eine weitere Beteiligung daher zunächst nicht erforderlich sei. Die Zuständigkeit wurde an das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart übergeben. Da dies allerdings keine Planungskapazitäten frei hatte, sollte die Stadt Bad Rappenau die Planung sowie die Schaffung des Baurechts gegen eine Teilerstattung der Verwaltungskosten übernehmen. Daraufhin wurde die schriftliche Vereinbarung, der im September 2018 zugestimmt wurde, fällig. Laut dieser treten Land und Landkreis als Träger der Baulast auf der jeweiligen Straße auf und tragen zu 52 Prozent (Land) sowie 48 Prozent (Landkreis) die Gesamtkosten der Maßnahme.

"Der Bau einer Verbindungsrampe fördert die Lebensqualität in der Innenstadt", findet Erwin Köhler, Landtagsabgeordneter der Grünen für den Wahlkreis Eppingen. "Mit der Aufnahme der drei Projekte in das Förderprogramm Kommunaler Straßenbau erhalten wir im Landkreis Heilbronn eine gezielte Unterstützung unserer Verkehrsinfrastruktur", freut sich Köhler. Denn neben Bad Rappenau sind auch Maßnahmen in Cleebronn und Untergruppenbach vom Verkehrsministerium berücksichtigt worden.