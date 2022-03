Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Zusammen mit Andreas Boin, Kommunalmanager der Syna GmbH, hat Oberbürgermeister Sebastian Frei jüngst die erste öffentliche städtische Ladesäule für Elektroautos auf dem Rathaus-Parkplatz in Betrieb genommen. Zeitgleich ging auch eine Säule am Kurhaus ans Netz.

Mit dem Bau der Ladesäulen wollen Frei und Boin das Thema E-Mobilität stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Man habe gezielt prominente Plätze ausgesucht und die Stellflächen farblich herausstechend gestaltet. "Die Infrastruktur muss vorauswachsen", betonte Frei, denn die Zahlen zugelassener Autos mit elektronischem Antrieb stiegen zuletzt kontinuierlich.

Der Verwaltungschef ist sich sicher, dass die E-Mobilität vor allem im ländlichen Raum mit weniger ÖPNV-Angeboten wie in Ballungszentren durchaus eine Alternative ist "umweltbewusst und möglichst emissionsfrei zu fahren". Zudem seien Lärmaktionspläne und Verkehrslärm im Allgemeinen wiederkehrende Themen ländlich geprägter Kommunen, und mehr leise E-Autos auf den Straßen sorgten für weniger Lärm. Dass die Frequenz an öffentlichen Ladesäulen in den vergangenen Jahren gestiegen ist, beobachtete auch Boin, wenngleich vor allem in ländlichen Gebieten viele Nutzer von E-Autos ihre Fahrzeuge zu Hause laden. Damit aber auch Auswärtige oder Autofahrer ohne heimische Ladestation die "Strom-Tankstelle" finden, wurde sie bereits in die gängigen Portale eingespeist, freute sich Frei.

An jeder der beiden neuen Säulen können bis zu zwei E-Autos geladen werden. Die beiden Ladepunkte verfügen über einen gängigen Typ-2-Anschluss und einer Ladeleistung von 22 Kilowattstunden. Damit kann ein Auto innerhalb einer Stunde für eine Fahrt von bis zu 100 Kilometern geladen werden. Mit 37 Cent pro Kilowattstunde sei der Strom in der Kurstadt günstig, sagte Frei. Das "Tanken" kann an der Säule unter anderem via Kreditkarte oder Paypal bezahlt werden.

Die Ladestationen in der Kernstadt eignen sich zum alltäglichen Laden, führte der Syna-Experte weiter aus. Wer allerdings beispielsweise für eine Reise schnell ein aufgeladenes Fahrzeug benötigt, muss auf die Ladestationen am Autohof in Bonfeld ausweichen. Dort ist die Autobatterie binnen weniger Minuten wieder ausreichend geladen. Solche Schnellladestationen eigneten sich aufgrund ihrer Lautstärke auch weniger für Innenstädte, erklärte Boin.

Neben den jetzt in Betrieb genommenen Säulen in der Kernstadt sind weitere Ladepunkte im Kurgebiet geplant, verriet Frei: zum einen auf dem Parkplatz gegenüber der Vesalius-Klinik und zum anderen auf dem Areal zwischen Salinenstraße und Waldstraße, das in den nächsten Monaten zu einem Parkplatz umgebaut werden soll.

Für den Rathauschef ist es denkbar, dass im Stadtgebiet beziehungsweise auch auf dem Rathausparkplatz noch weitere Ladepunkte hinzukommen. "Wir müssen sehen, wie es angenommen wird und können erweitern." Wie Boin betonte, müsse es das Ziel sein, dass alles rein elektrisch fahre. "Es tut sich gerade viel auf dem Markt."