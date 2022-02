Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau-Zimmerhof. Der Ruf nach einem neuen Lebensmittelgeschäft am Rande von Zimmerhof wurde in den vergangenen Jahren zunehmend lauter. Seit Ende 2019 steht fest, dass der Discounter "Norma" in der Zimmerhöfer Straße einen neuen Markt errichten will. Eine Eröffnung wurde für das Frühjahr 2022 anvisiert, doch die künftigen Kunden müssen sich noch ein wenig gedulden. Denn das Projekt hat sich um gut ein halbes Jahr verschoben. Grund dafür ist das Bebauungsplanverfahren, das länger dauert als gedacht, erklärt Frank Babendererde im Gespräch mit der RNZ. Er ist der zuständige Expansionsleiter des Lebensmittelunternehmens und koordiniert die Geschicke vor Ort.

"In dem Verfahren spielen viele Akteure eine Rolle", sagt er und ergänzt: "Aber wir sind auf der Zielgeraden." Lediglich "ein paar wasserrechtliche Themen" gebe es noch zu klären. Das Lebensmittelunternehmen ist bestrebt, zeitnah mit dem Bauen zu beginnen. Voraussichtlich im zweiten Quartal soll es den Spatenstich geben. Dann geht es relativ zügig. Innerhalb von sechs Monaten soll der Markt fertiggestellt werden, sodass er im Herbst eröffnet werden kann.

Rund 2,5 Millionen Euro investiert das Unternehmen in den neuen Standort. Der Expansionsleiter ist optimistisch, dass der Kostenrahmen auch bei anhaltender Baukonjunktur zu halten sein wird. Diesbezüglich profitiere man auch von jahrelanger Zusammenarbeit mit den Baufirmen, die regelmäßig für das Unternehmen neue Märkte bauen. Der Laden in Zimmerhof ist dann eine von mehr als 1450 "Norma"-Filialen in Deutschland, Frankreich, Tschechien und Österreich.

Zusammen mit dem Lebensmittelunternehmen, das 1921 als Filialunternehmen "Georg Roth" in Fürth gegründet wurde und 1964 in Nürnberg die erste "Norma"-Filiale eröffnete, zieht auch ein Bäcker an den Rand von Zimmerhof. Da die Firma selbst keinen Bäckereibetrieb mit in die Kurstadt bringt, befindet es sich momentan in Gesprächen mit möglichen Pächtern. Dabei zähle für "Norma" laut Babendererde Regionalität. "Wir wollen niemanden kannibalisieren", betont er. Daher suche man bei einer Neuansiedlung zunächst das Gespräch mit ortsansässigen Bäckereien. Sollte von dieser Seite kein Interesse bestehen, vergrößere man den Radius, bis man einen passenden Partner gefunden habe. Mit Blick auf die Kurstadt sagt der Expansionsleiter: "Es sind mehrere Bäckereien im Rennen. Es ist noch nichts entschieden."

Dass sich letztendlich ein Discounter in Zimmerhof ansiedelt, wurde im Gemeinderat nicht von allen positiv gesehen. Beim Aufstellungsbeschluss im November 2019 stimmten die Grünen dagegen. Sie hätten sich etwas anderes gewünscht. Zudem konnte man sich damals auch nicht mit dem Flächenverbrauch arrangieren. Bei vier Enthaltungen und zwei Gegenstimmen brachte man das Vorhaben dennoch auf den Weg.

Und der Discounter ist nicht das einzige Projekt, das am westlichen Rand Zimmerhofs realisiert werden soll. So ist in direkter Nachbarschaft des Einzelhändlers auch ein Wohngebiet geplant. Einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss fasste der Gemeinderat im Dezember 2020. Drei Monate später, im März 2021, folgte die mehrheitliche Zustimmung des Vorentwurfs. Das Gremium sah damals allerdings an manchen Stellen noch Handlungsbedarf. In einem Punkt waren sich der Gemeinderat und die Verwaltung allerdings einig: Der "Mittlere Flur" in Zimmerhof soll ein Muster-Baugebiet für die Zukunft werden – mit Mehrfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern, einer Fotovoltaikanlagen-Pflicht und Fernwärme aus der benachbarten Biogas-Anlage.