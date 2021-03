Bad Rappenau-Zimmerhof. (fsd) Was jetzt noch eine Ackerfläche am westlichen Rand des Ortsteils ist, soll in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren zu einem neuen, zukunftsträchtigen Wohngebiet heranwachsen: der "Mittlere Flur" in Zimmerhof. Für Stadtverwaltung und Gemeinderat soll das Areal zu einem Modellprojekt mit Leuchtturm-Charakter werden. "Wir wollen andere Wege gehen als bisher", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei im Rahmen der jüngsten Gemeinderatssitzung im Kurhaus, als er dem Gremium einen ersten Entwurf des Bebauungsplans vorlegte.

"Wir wollen mit einer dichten Bebauung aus Mehrfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern dem Nachverdichtungsdruck entgegenwirken", führte der Rathauschef weiter aus. Zudem wolle man auf vergleichsweise geringer Fläche viel Wohnraum schaffen, "den wir dringend brauchen". Zudem soll es eine Fotovoltaikanlagen-Pflicht auf den Häusern geben, und man wolle Fernwärme aus einer benachbarten Biogas-Anlage beziehen. Insgesamt sieht Frei auch mit der Ansiedlung des "Norma"-Markts (wir haben berichtet) eine positive Entwicklung: "Es ist ein erster Schritt. Es gibt viele Projekte, die wir noch berücksichtigen können. Es ist ein Vorhaben, das Sinn ergibt."

"Wir haben versucht, möglichst viele Wohneinheiten zu schaffen, sodass man dann aber trotzdem noch grünen Raum hat", erklärte Hochbauamtsleiter Alexander Speer den Vorentwurf. Dieser sieht unter anderem neun Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 129 Wohneinheiten in einer Größe von 50 bis 80 Quadratmetern vor. Des Weiteren sind, Stand jetzt, 22 Doppelhaushälften beziehungsweise Reihenhäuser und vier Einzelhäuser geplant. Die Verwaltung geht in ihrem Plan davon aus, dass künftig rund 350 Einwohner in diesem Gebiet leben.

Die Meinungen zum Vorentwurf gingen im Gremium auseinander. "Was sehen wir hier jetzt? Eine erste Idee. Leuchtturm? Ja, bedingt. Leuchttürme sollen Nautiker ja auch vor Unheil bewahren", sagte Gordan Pendelic (Freie Wähler). Ihm bereite es Bauchschmerzen, dass 129 der 159 vorgesehenen Wohneinheiten in neun dreigeschossigen Wohnblocks realisiert werden sollen. "Uns ist das zu viel. Weniger Blocks, weniger hoch, wesentlich mehr Reihen-, Doppelhäuser und das ein oder andere Einfamilienhaus wäre unser Ansinnen."

Auch Klaus Ries-Müller (ÖDP) ist die Anzahl der Einheiten pro Haus zu hoch. "Da wird das Wohnen schnell anonym und es entstehen Probleme, die manchen noch aus der Anfangszeit des Hausflurs bekannt sind." Ebenfalls an der Zahl der Wohnung stört sich Gundi Störner (SPD) – auch mit Blick auf die Parkplatzsituation. "Selbst mit einer Tiefgarage wird der Parkraum nicht ausreichen. Und wir können nicht voraussetzen, dass der Markt seine Parkplätze zur Verfügung stellt." Die SPD sei noch nicht zu 100 Prozent mit der Planung zufrieden und wünsche sich, dass sie noch modifiziert wird.

Zimmerhof werde oft mit den Vorurteilen als Schlafstadt mit hoher Fluktuation und als "Russen- und Ausländerviertel" verbunden, führt Pendelic weiter aus. "All diesen Attribute mit einer guten Städteplanung zu begegnen, ist möglich", ist er sich sicher. Er wünsche sich für die weitere Detailplanung, dass man Attribute wie Naturnähe und Familienfreundlichkeit sowie das Fünf-Mühlen-Tal oder den Golfplatz in den Vordergrund stellen würde, anstatt die "Gefahr, Sünden der 1990er-Jahre zu wiederholen, soziale Brennpunkte zu schaffen und Menschen glücklich zu machen, deren größte Freude ist, dass Norma das günstigste Dosenbier hat".

Ries-Müller bedauert zudem, dass man "aus Fehlern der Vergangenheit" nicht lernt. "Wir erzeugen unsere Verkehrsprobleme selbst." Er befürchtet, dass sich durch die Vielzahl der neuen Einwohner der Verkehr aus Zimmerhof durch die Kernstadt in Richtung Einkaufsmärkte und Autobahn erhöht.

Positivere Stimmen kamen hingegen von der CDU. Jutta Ries-Müller freut sich auf das neue Baugebiet für "einen besonderen Stadtteil". Sie sprach sich dafür aus, einen Geschosswohnungsbau für ein "buntes Wohnen für Jung und Alt" zuzulassen. Am Ende sprach sich das Gremium mehrheitlich für den Vorentwurf und stimmte ebenso der frühzeitigen Beteiligung zu.