Bad Rappenau. (fsd) Der Zeitwald ist wieder spinnerfrei. Zwei Mitarbeiter der Firma Rockstroh aus dem Ortsteil Bonfeld haben am Donnerstag an vier betroffenen Bäumen Raupen des Eichenprozessionsspinners abgesaugt und entfernt. In dem Stadium, in dem sich die Raupen momentan befinden, sammeln sie sich zu einem großen Knäuel und bereiten sich an den Eichen für die Verpuppung vor, erklärte Daniel Münzing von der ausführenden Firma.

Die Tierchen wurden mit einer Zuckerlösung besprüht, sodass sich das Knäuel erhärtet und beim Abnehmen nicht mehr zerfällt beziehungsweise die Raupen ihre für Mensch und Tier gefährlichen Haare, die bei Kontakt oder durch Einatmen zu allergischen Reaktionen führen können, verlieren. Jedoch habe man nicht alle Raupen erwischen können. "Wir waren zu früh dran", sagt Münzing. Man hätte noch eine gewisse Zeit warten sollen, bis sich alle Raupen zu den Knäuel begeben hätten. Es könne also durchaus sein, dass sich die ein oder andere Raupe noch im Umfeld befindet. Er geht aber nicht davon aus, dass sich nochmals Knäuel bilden und seine Firma abermals in den Zeitwald ausrücken müsste. In zwei Wochen werden die Raupen zu einem ungefährlichen Schmetterling.

Erst Ende April wurden im Stadtgebiet 85 Eichen in den Parks sowie in der Nähe von Kindergärten, Schulen und dicht besiedelten Räumen gegen das Insekt mit "Bacillus thuringiensis" bespritzt. Hauptbestandteil dieses biologischen Insektizids ist ein Bakterium, das die Raupen in einem Larvenstadium zum Absterben bringt. Ob dies auch im Zeitwald geschehen war, konnte am Donnerstag nicht geklärt werden, da sich der zuständige Mitarbeiter des Tiefbauamtes im Urlaub befindet, wie Amtsleiter Erich Haffelder der RNZ mitteilte.

Nachdem Besucher die Schädlinge zu Wochenbeginn entdeckt hatten, musste das Areal weiträumig abgesperrt werden. Nun ist es wieder frei zugänglich.