Bad Rappenau. (rnz) Die Stadtverwaltung befindet sich momentan in Gesprächen mit den örtlichen Apotheken und Arztpraxen, um die von der Bundesregierung in Aussicht gestellten Schnelltests für alle Bürger ab nächster Woche zu koordinieren. Sie weist allerdings auch darauf hin, dass aufgrund der Ankündigung noch nicht ab Montag, 8. März, mit den Schnelltests gestartet werden kann. Daher wird gebeten, von Anrufen oder Besuchen in Arztpraxen und Apotheken abzusehen. Bis spätestens Mitte kommender Woche sollen auf der Homepage der Stadt, auf "Instagram" und bei "Facebook" weitere Informationen zur Umsetzung der Schnelltest-Strategie veröffentlicht werden.

Darüber hinaus hat die Stadt in Zusammenarbeit mit örtlichen Ärzten und Apotheken Corona-Schnelltests für die Mitarbeiter der Städtischen Kindertagesstätten, der Kernzeitbetreuungen und der Schulen in der Kurstadt organisiert. Seit der vergangenen Woche besuchen Mitarbeiter der Praxis für Kinder- und Jugendmedizin von Dr. Michael Vierling zweimal wöchentlich zu festgelegten Zeiten die Städtischen Kindertagesstätten Babstadt, Fürfeld und Zimmerhof sowie den Städtischen Kinderhort in der Kernstadt.

Die Mitarbeiterinnen der städtischen Kernzeiteinrichtungen werden von der Bahnhofs-Apotheke in deren Räumlichkeiten getestet. Für Lehrerinnen und Lehrer der örtlichen Schulen bietet die Facharztpraxis für Allgemeinmedizin von Dr. Adrian Rittmann in Bad Rappenau täglich feste Zeitfenster für die Tests in den Praxisräumen an. Die kirchlichen Träger haben für ihre Kindergärten im Stadtgebiet die Schnelltests in Eigenregie organisiert.

Corona-Schnelltests für weitere Personengruppen in einem sogenannten "Ergänzenden Testangebot für Kommunen" sind derzeit ebenfalls in Vorbereitung. Es ist geplant, in Zusammenarbeit mit der Kur- und Klinikverwaltung Schnelltests für Schüler der örtlichen Schulen anzubieten. Sobald die Details feststehen, will die Stadt auch diese zeitnah veröffentlichen.