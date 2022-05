Bald könnten am stillgelegten Bahnhof im Stadtteil Obergimpern wieder regulär Züge halten. Ein Grundsatzbeschluss zur Reaktivierung der Strecke der Krebsbachtalbahn soll am Donnerstag im Gemeinderat gefasst werden. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Viel wurde über sie in den vergangenen Wochen und Monaten diskutiert, debattiert und informiert: Die mögliche Reaktivierung der Krebsbachtalbahn zwischen Neckarbischofsheim und Bad Rappenau. Nachdem die Nachbarkommune der Kurstadt dem Vorhaben bereits vor einigen Monaten zugestimmt und auch der Kreistag des Landkreises Heilbronn sein Einvernehmen erteilt hat, ist nun der Gemeinderat in Bad Rappenau in seiner Sitzung am Donnerstag, 19. Mai, ab 18 Uhr im Kurhaus am Zug, über das Vorhaben endgültig abzustimmen.

Die Verwaltung beziehungsweise Oberbürgermeister Sebastian Frei schlägt den Stadträten jedenfalls vor, dem Grundsatzbeschluss für das Vorhaben zuzustimmen – unter bestimmten Voraussetzungen. Die durch den Ausbau der Bahnstrecke ersparten Streckenkilometer im Busverkehr sollen in der Region verbleiben und zur Verbesserung des Busverkehrs in den anderen Stadtteilen eingesetzt werden. Darüber hinaus soll das Landratsamt Heilbronn gebeten werden, die Busverkehre in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Rappenau/Kirchardt/Siegelsbach neu zu ordnen und zu optimieren, wobei auch ein Augenmerk auf die Abendstunden und die Wochenenden gelegt werden soll. "Dann kann man dem guten Gewissens zustimmen", sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei auf Nachfrage der RNZ.

Das Gremium jedoch ist sich uneins, das Ergebnis offen. Wie sie schon des Öfteren betont haben, stehen sowohl die ÖDP- als auch die Grünen-Fraktion geschlossen hinter dem Vorhaben. CDU und Freie Wähler sollen hingegen dem Vernehmen nach in großen Teilen gegen die Reaktivierung der Bahnstrecke sein. Und bei der SPD soll es sowohl Befürworter als auch Gegner geben.

Um das Ruder herumzureißen, hat sich Jörg Haffelder aus Obergimpern kürzlich nochmals mit einem Offenen Brief an den Oberbürgermeister, die Stadträte sowie die hiesigen Landtagsabgeordneten gewandt. In diesem hatte er die "wesentlichen Punkte zusammengefasst", die für eine Reaktivierung der Bahnlinie sprechen. "Viele Bürger aus der Gesamtstadt Bad Rappenau würden von der Bahn profitieren. Obergimpern durch den Anschluss als solches, Babstadt durch die neuen Verbindungen und die verbesserten Taktzeiten und die Kernstadt Bad Rappenau durch die Anbindung ins Krebsbachtal. Alle drei Teilorte profitieren durch die Reduzierung des Verkehrs. Es geht hier also nicht nur um Obergimpern", betont er.

Für Haffelder ist der westliche Stadtteil bisher mit Blick auf den ÖPNV "ein großer Verlierer der Stadtbahnanbindung. Früher gab es durchgehende Busverbindungen nach Neckarsulm und Heilbronn, heute haben wir eine langsame und schlechte Verbindung zum Bahnhof Bad Rappenau über Siegelsbach und das Vulpiusgebiet".

Nach den Einschätzungen der Experten, die vor rund 150 Zuhörern in der Mühltalhalle das Projekt Mitte April vorgestellt hatten, verringert sich die Fahrzeit mit der Reaktivierung von gut einer halben Stunde auf fünf bis sechs Minuten. Zudem sieht Haffelder, der sich in Obergimpern mit zahlreichen Mitstreitern zusammengeschlossen hat, in der Bahnstrecke auch eine Aufwertung für den Ort. "Steigerung der Attraktivität als Wohnort, Werterhalt für die Immobilien, eine Mobilitätsgarantie für Kinder und Jugendliche sowie ältere Mitbürger", zählt er auf.

In seinem Schreiben bezieht sich der "Bahn-Fan", wie er sich bei der Info-Veranstaltung selbst genannt hatte, auch auf die Kosten des Vorhabens. Zur Erinnerung: Die Reaktivierung samt Lückenschluss zwischen Obergimpern und Babstadt soll rund 60 Millionen Euro kosten. Jeweils rund 2,6 Millionen Euro davon würden auf Neckarbischofsheim und Bad Rappenau entfallen. Den Rest finanziert das Land, ebenso die Betriebskosten in den Folgejahren. "Natürlich ist das eine erhebliche Belastung für den Haushalt", schreibt Haffelder. "Wenn aber selbst finanzschwache Kommunen wie Neckarbischofsheim dafür eine Lösung finden, wird das auch die Stadt Bad Rappenau schaffen – zumal sich die Gewerbesteuereinnahmen laut der letzten Haushaltsdebatte erfreulich entwickeln."

Für den Obergimperner wäre eine "Ablehnung des Bahnprojekts ein wahrer Schildbürgerstreich. Die Stadt und der Gemeinderat würden sich zum landesweiten Gespött machen. Das Image einer modernen und nachhaltigen Kurstadt wäre langfristig beschädigt". Haffelder hofft, dass das Abstimmungsergebnis am Donnerstag zugunsten der Bahn ausfällt. Sollte dem nicht so sein, hat sich das Vorhaben allerdings noch lange nicht erledigt. Wie Haffelder im Gespräch mit der RNZ ankündigt, wollen er und seine Mitstreiter dann ein Bürgerbegehren auf den Weg bringen. "Wir werden das Thema angehen", sagt er.