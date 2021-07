A6 bei Bad Rappenau. (guz) Kaum 24 Stunden nach dem schweren Lkw-Unfall vom Montag hat es am Dienstag nur wenige Kilometer vom ersten Unfallort entfernt erneut gekracht. Wieder war ein Lkw-Fahrer am Stau-Ende in einen stehenden Lastzug gekracht, diesmal gegen 16.30 Uhr, wieder war die Autobahn auf Höhe Fürfeld in Fahrtrichtung Heilbronn fast eineinhalb Stunden komplett und danach noch stundenlang teilgesperrt.

Im Unterschied zum Unfall am Montag, als es bei Blessuren geblieben war, wurde der Unfallverursacher diesmal jedoch so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste.

Ersten Meldung zu Folge sollen zwei Lastzüge rund 3 Kilometer nach der Anschlussstelle Bad Rappenau-Fürfeld auf dem rechten Fahrstreifen zusammengeprallt sein. Ein Fahrer soll in der Kabine eingeschlossen sein. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 38-jähriger Sattelzug-Fahrer am Stauende auf den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 46-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 38-Jährige zunächst in seiner Fahrerkabine eingeklemmt.

Rettungskräfte und Feuerwehr konnten den Mann dann schwer verletzt bergen. Er musste mit dem eingesetzten Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht werden. Lebensgefahr konnte von den Einsatzkräften aber ausgeschlossen werden.

Für kurze Zeit musste die A6 in Richtung Mannheim wegen Bergungsarbeiten und Hubschraubereinsatz gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch mehrere Streifen der Autobahnpolizei Weinsberg an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Im Nachgang zum Unfall am Montagabend, bei dem sich die Bergungsarbeiten eines Tanklastzuges bis nach 20 Uhr erstreckt hatten, hat die Polizei den Schaden inzwischen mit rund 100.000 Euro beziffert. Zur Art der transportierten Chemikalie wurden keinen Informationen gemacht. Es habe sich aber nicht um Gefahrgut gehandelt und es habe auch nicht die Gefahr bestanden, dass die Flüssigkeit austritt, teilte die Polizei am Montag mit.

Update: Dienstag, 6. Juli 2021, 20.42 Uhr