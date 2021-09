Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau.Er ist jung, dynamisch, zukunftsorientiert und kümmert sich nun in der Kurstadt um alle Belange in puncto Klimaschutz: Andre Göldenboth ist der erste Klimaschutzmanager der Stadt Bad Rappenau. Mit seiner strukturierten und zugleich pragmatischen Art hat er die Verantwortlichen der Kurstadt von sich überzeugt, sagt Oberbürgermeister Sebastian Frei. Zusammen mit Hauptamtsleiter Wolfgang Franke hatten sie zu einem Pressegespräch ins Rathaus eingeladen und die künftigen Aufgaben der neu geschaffenen Stabsstelle für Klimaschutz vorgestellt.

Seit dem 1. August ist der 27-Jährige im Dienst und hat sich in den vergangenen sechs Wochen einen Überblick über sein Einsatzgebiet verschaffen können. "Ich bin in jeden Stadtteil geradelt und habe mir alles angeschaut", sagt er. Auch zur Arbeit pendelt er mit dem Rad oder der Stadtbahn aus Grombach ins Rathaus. Damit will der Klimaschutzmanager auch ein Vorbild sein.

Für ihn ist die Region allerdings keine allzu unbekannte. Geboren wurde Göldenboth in Bad Friedrichshall, aufgewachsen ist er in Obersulm. Nach seiner Schullaufbahn hat er vier Jahre lang in Stuttgart Technologie-Management studiert. "Ein Maschinenbau-Studium mit BWL-Anteil", wie er sagt. Anschließend zog es ihn nach Sachsen-Anhalt. In Magdeburg hat er dann ein Studium in "nachhaltige Energiesysteme" absolviert und sich auf "Nachhaltigkeit und Energiewandlung" spezialisiert.

"Ich bin sehr naturverbunden", begründet er seinen bisherigen Werdegang. Und im Studium habe er sich immer wieder in Richtung Nachhaltigkeit weitergebildet, weshalb das Thema für ihn immer wichtiger geworden ist. Eine "erste Wegweisung" sei für ihn 2014 eine Veranstaltung in Stuttgart mit dem Titel "Vegetation Erde" gewesen. "Alles, was lebt, hat mich schon immer interessiert. Mensch und Natur gleichermaßen." Zudem war er drei Jahre lang immer mal wieder in der ökologischen Landwirtschaft tätig und habe hier alle Strukturen kennengelernt. "Die Land- und Forstwirtschaft ist sehr stark vom Klimawandel betroffen", weiß Göldenboth.

Aber was sind nun die Aufgaben des neuen Klimaschutzmanagers? In erster Linie gehe es um die Erstellung eines sogenannten integrierten Klimaschutzkonzeptes. "Dieses betrifft alle Bereiche", sagt Franke. "Und darauf erarbeitet man dann Ziele, um klimaschonender zu werden."

In den ersten sechs Wochen seiner Tätigkeit in der Kurstadt hat sich Göldenboth durch das Stadtarchiv geblättert und geschaut, was in der Kurstadt bislang umgesetzt wurde. "Und das ist einiges", sagt er und zählt mit zahlreichen Umweltberichten, dem Radwegeausbau sowie dem Bezug von Ökostrom in städtischen Liegenschaften nur einige Punkte auf. Für sein Klimaschutzkonzept hat er sich nun acht Handlungsfelder überlegt. Zu diesen gehören neben erneuerbaren Energien aus Biomasse und Fotovoltaikanlagen auch eine nachhaltige Wärmeversorgung, ein Flächenmanagement sowie Gewerbe und Industrie. Der umfangreichste Punkt sei allerdings die "Anpassung an den Klimawandel". Hierbei liegt der Fokus sowohl auf die Forst- und Landwirtschaft als auch auf Biodiversität sowie Starkregen und Hochwasser.

Im Zuge des Konzeptes soll es auch eine CO2-Analyse geben und eine Energiebilanz aufgestellt werden. Unterstützt wird der Klimamanager dabei von einer externen Firma sowie einer Software, die auch eine Vergleichbarkeit mit ähnlich großen Kommunen herstellt. Letztendlich soll dann ein Maßnahmenplan erarbeitet werden.

In seine Arbeit will Göldenboth auch die Öffentlichkeit mit einbeziehen, denn niemand wisse besser über die Region Bescheid, als die Menschen, die hier schon lange leben. "Das ist besonders wichtig." Zudem wolle und solle er sich hin und wieder auch präsentieren – beispielsweise im Gemeinderat zu Klimaschutz-Themen mit einbezogen werden. "Wo seine Expertise gefragt ist, wird er auch eingebunden", betont OB Frei. Zudem findet auch ein Austausch mit Managern anderer Kommunen statt. "Wir sind dabei, uns zu vernetzen", sagt der 27-Jährige.

Zwei kleinere Aktionen hat Göldenboth in der Kurstadt schon geplant. So wird es ab Freitag, 17. September, eine zweiwöchige Sammelaktion von alten Handys in den Bürgerbüros geben. Die ausgedienten Telefone sollen recycelt werden. Und am 8. Oktober gastiert auf Einladung ein Sanierungsmobil zum Thema "Zukunft Altbau" auf dem Kirchplatz. Ein Energieberater informiert dann über klimafreundliche Sanierungen.

Die Tätigkeit des Klimaschutzmanagers ist vorerst auf zwei Jahre begrenzt und wird vom Bundesumweltministerium mit 75 Prozent der Ausgaben von 165.000 Euro, 132.000 Euro davon sind Personalkosten, gefördert. Allerdings besteht die Möglichkeit, den Einsatz um drei Jahre zu verlängern. Doch dazu bedarf es erst einmal nach eineinhalb Jahren ein fertiges Klimaschutzkonzept. Ein Entwurf muss hingegen schon bis Ende Juli 2022 vorliegen.