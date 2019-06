Bad Rappenau. (pol/mare) Mit leichten Verletzungen wurde am Donnerstagmorgen die Kassiererin eines Lebensmittelmarktes in Bad Rappenau in eine Klinik gebracht. Das berichtet die Polizei.

Die Frau hatte in dem Geschäft in der Raiffeisenstraße den Einkauf eines Mannes über die Kasse gezogen, als dieser zugriff und die Cola- sowie die Whisky-Flasche schnappte und ins Freie rannte. Als die Angestellte den Täter verfolgte, rannte dieser sie um und schlug mit der Whisky-Flasche auf sie ein.

Zwei Zeugen kamen zu Hilfe und hielten den 38-Jährigen fest, bis die alarmierte Polizei eintraf. Der polizeibekannte Mann ist einschlägig vorbestraft und wird der Drogenszene zugerechnet. Gegen ihn wird nun wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.