Bad Rappenau-Bonfeld. (rnz) Bis zuletzt hat er noch tatkräftig im Busunternehmen mitgeholfen, das er 1946 von seinem Vater übernommen hatte, und das politische und gesellschaftliche Leben mitverfolgt. Am Dienstag ist Werner Hofmann nun im Alter von 90 Jahren gestorben.

Er gehörte von 1980 bis 1994 der CDU-Fraktion des Gemeinderats Bad Rappenau an und wirkte in dieser Zeit an vielen zukunftsweisenden Entscheidungen für die Gesamtstadt und auch für "seinen" Stadtteil Bonfeld mit. Für sein umfassendes ehrenamtliches Engagement wurde Werner Hofmann 1994 mit der Ehrenmedaille der Stadt Bad Rappenau in Silber ausgezeichnet.

Werner Hofmann wurde 1928 im damals noch selbstständigen Dorf Bonfeld geboren. Nach der Schule begann er eine Lehre bei der NSU, wurde aber mit 16 Jahren zum Wehrdienst einberufen. Nach dem Krieg absolvierte er eine Ausbildung zum Kfz-Schlosser bei der Firma Späth in Bad Rappenau.

Ende 1946 begann er, das durch Kriegseinwirkung völlig zerstörte Busunternehmen seines Vaters Gustav Hofmann in Bonfeld wieder aufzubauen. Jahrzehntelang führte er es erfolgreich, baute es aus, und übergab es schließlich 1992 an seine beiden Söhne Bernd und Joachim. Werner Hofmann war 15 Jahre lang im Kirchengemeinderat Bonfeld und als Synodaler tätig, außerdem in der Freiwilligen Feuerwehr. Er hinterlässt seine Frau Edith und die beiden Söhne Bernd und Joachim mit ihren Familien.

"Die Stadt Bad Rappenau verliert mit Werner Hofmann einen angesehenen, vorbildlichen und verdienten Bürger. Gemeinderat, Verwaltung und Bürgerschaft werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren", würdiget Oberbürgermeister Sebastian Frei die Leistung des Verstorbenen.