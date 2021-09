Entspannt Freunde treffen und in gemütlicher Atmosphäre Weine und Speisen genießen. Das nutzen zurzeit viele Besucher im Weindorf im Zeitwald in Bad Rappenau. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Bad Rappenau. "Wein und Genuss", so heiß das Fest im "Zeitwald", das Metzgermeister und Gastronom Otto Gollerthan an drei Wochenenden im September organisiert und das als urig-gemütliches Weindorf längst kein Geheimtipp mehr ist.

"Wir waren bereits im letzten Jahr hier", erzählt eine vierköpfige Mosbacher Familie, die zuvor ausgeknobelt hat, wer zurückfahren muss, wie die RNZ erfährt. Eigentlich seien sie keine "richtigen Weintrinker", aber "hier im Weindorf kann man rund 50 verschiedene Sorten des Rebensaftes von sieben Anbietern ausprobieren", erzählt ein Beifahrer erfreut – und schränkt die Aussage gleich danach etwas ein: "Oder besser gesagt: könnte", meint er und lacht.

Das Ambiente mit den integrierten Lichteffekten in und unter den Bäumen, die auf dem moosigen Untergrund des ehemaligen Sportplatzes der Kur- und Klinikverwaltung Schatten werfen, sorgt für Gemütlichkeit. Die dezente Musik, die sich nicht zwischen "Après-Ski-Party" und "Schlagerparade" entscheiden kann, gibt es passend dazu.

"Toll hier", findet das Pärchen Merle und Joris aus den Niederlanden, die mit ihrem Wohnmobil Baden-Württemberg erkunden. Sie hatten durch Zufall von dem "Genießerwochenende" erfahren, als sie ihren Stopp in Heilbronn einlegten. "Ich bevorzuge aber das Bier hier", sagt Joris laut lachend und prostet seiner Frau zu, die vor sich eine Flasche Rosé stehen hat. Den Gerstensaft hatte er sich im Zeitwald-Biergarten hinter der großen "Hütte" einschenken lassen, bevor er beim vielfältigen Essensangebot zugeschlagen hat. "Steak vom Angusrind und Maultaschen", zeigt Merle auf den Teller. "Wir lassen es uns hier einfach mal gut gehen."

Auch das Wetter spielt an diesem Freitagabend mit, sodass die Tische sich nach und nach füllen und allmählich auch der Geräuschpegel ansteigt. "Einfach schön, wieder Freunde und Bekannte zu treffen oder mit Verwandten etwas gemeinsam zu unternehmen", freut sich eine ältere Dame, die sich aber schnell verabschiedet, weil gerade von einem anderen Tisch heftig herübergewinkt wird. "Ach, die Marie. Da muss ich hin", entschuldigt sie sich.

Für die Kurgäste ist das Weindorf ebenfalls eine willkommene Abwechslung, so wie für "Kalle" aus Leer. Der sichtlich gut gelaunte Ostfriese unterhält einen ganzen Tisch und klärt über die Vorzüge des Nordens auf. "Ob schwätzen oder schnacken, das ist egal. Es ist einfach wunderbar, mit den lieben Menschen hier", sagt er und macht eine ausholende Armbewegung.

Immer wieder wird die vielfältige Auswahl der Speisen und Weine gelobt. Letztere werden mit Hubwagen zu den kleinen Ständen gefahren, wenn der Nachschub fehlt. "Kannste hier stehen lassen", ruft "Kalle" einem "Weinlieferanten" lachend hinterher.

Hingucker sind nicht nur die farbigen Lichtkegel, sondern vor allem die luftgefüllten "Römer" auf dem Festgelände. Die Tische sind optimal platziert, sodass größere Gästegruppen ebenso Platz finden wie Pärchen, die sich am frühen Abend einen Flammkuchen und Wein gönnen. Auch die Ausgabe der Getränke ist Corona-konform organisiert, denn die Besucher gelangen über abgesperrte "Einbahnstraßen" zu den freundlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Da gibt es auch mal eine kostenlose Weinberatung, und hier und da darf man auch erst mal probieren. "Es ist einfach schön hier. Gerade jetzt, in der Pandemie, die uns doch einiges abverlangt hat, ist so etwas wie das Weindorf Balsam für unsere Seele", äußert sich eine Besucherin, die mit ihrem Mann, mit Freunden und betagten Eltern um die Wette strahlt. Nachdem sie den Namen des Initiators erfahren hat, sagt sie: "Danke, Herr Gollerthan, für dieses gemütliche Weindorf. Das dürfen sie gerne schreiben." Gesagt, getan.

Info: Am kommenden Wochenende, 24. bis 26. September, hat das Weindorf im "Zeitwald" nahe dem Gradierwerk zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet; es startet freitags und samstags jeweils um 16 Uhr und sonntags bereits um zehn Uhr.