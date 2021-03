Bad Rappenau. (fsd) Nach gut einstündiger Ratsdebatte hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Kurhaus den Haushalt für das Jahr 2021 auf den Weg gebracht. Doch bevor das einmütige Votum fiel, durfte das Gremium zunächst über Änderungsanträge vonseiten der Fraktion, die in diesem Jahr Corona-bedingt ohne traditionelle Haushaltsrede auskommen mussten, abstimmen.

Insgesamt elf Anträge waren im Vorfeld der Sitzung bei der Verwaltung eingegangen. Einige von ihnen wurden während der Sitzung wieder zurückgezogen. Beispielsweise ein von der ÖDP erwünschtes Förderprogramm für Fotovoltaik auf privaten Dächern.

Mit 23 Nein-Stimmen abgelehnt hat das Gremium den CDU-Antrag, den Parkplatz in der Salinenstraße schon in diesem Jahr voll auszubauen und die im Plan eingestellten Kosten auf 690.000 Euro zu verdoppeln. "Das Eingangstor zum Kurpark sollte ein schönes Gewand haben", betonte CDU-Sprecherin Anne Silke Köhler.

Oberbürgermeister Sebastian Frei verwies darauf, dass über die Ausgestaltung des Parkplatzes erst im Rahmen eines Maßnahmenbeschlusses entschieden werden. Zudem sahen es er und ein Gros des Gremiums kritisch, den Parkplatz vollständig auszubauen, ohne zu wissen, welche Baumaßnahmen in naher Zukunft in diesem Gebiet noch stattfinden. Die Erweiterung zweier Radwegenetze brachte im Anschluss die ÖDP ins Spiel. Zum einen zwischen "Gimperner Eck" am Rappenauer Wald und den Feldwegen nach Obergimpern, zum anderen zwischen Ortsausgang Grombach und Ortseingang Kirchardt.

Wie ÖDP-Sprecher Klaus Ries-Müller ausführte, habe der Landkreis rund 1,5 Millionen Euro Fördermittel für den Radwegebau eingestellt. Da rund 90 Prozent der Kosten übernommen werden könnten, sei es wichtig, diesen Schritt nun zu gehen. Die Verwaltung hingegen verwies darauf, dass man im Tiefbauamt aktuell dünn besetzt sei und die Maßnahme daher "nicht zu leisten" sei. Nichtsdestotrotz stimmte das Gremium mit 23 Ja-Stimmen für den Ausbau zwischen Grombach und Kirchardt. Der Lückenschluss in Obergimpern wurde hingegen mehrheitlich abgelehnt.

Ebenso positiv beschieden wurde der Antrag der SPD, 5000 Euro als Planungsrate für die Umsetzung weiterer Jugendtreffs in den Ortsteilen einzustellen. Und auch der Grünen-Antrag, eine Pflanzkistenaktion mit örtlichen Händlern ins Leben zu rufen, stieß auf Zustimmung und wurde bei einer Enthaltung ebenfalls in den Haushalt aufgenommen. Bei der Aktion sollen eine Pflanzkiste pro Wohn- oder Geschäftsgrundstück im Wert von etwa 100 Euro gegen eine Schutzgebühr von 25 Euro abgegeben werden. Der Beschluss habe in den vergangenen Tagen zu zahlreichen Kundennachfragen geführt, sagte Eva Goldfuß-Siedl, Pressesprecherin der Stadt. Sie verwies darauf, dass die Aktion voraussichtlich im Herbst starten soll.

Vorbehaltlich der beschlossenen Änderungen, die nun noch in das Planwerk eingearbeitet werden müssen, rechnet die Kurstadt im Ergebnishaushalt mit ordentlichen Erträgen von 54,1 Millionen Euro. Dem gegenüber stehen ordentliche Aufwendungen von 59,4 Millionen Euro.

Im Finanzhaushalt werden nun mehr als elf Millionen Euro als Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erwartet. Im Planwerk war man noch von knapp 10,2 Millionen Euro ausgegangen. Änderungen gab es auch mit Blick auf die geplanten Investitionen. Rund 14,8 Millionen Euro, im Vergleich zum Entwurf ein Plus von 1,6 Millionen Euro, will die Kommune in zahlreiche Maßnahmen investieren. Beispielsweise in die Erschließung des Baugebiets "Boppengrund" in Bonfeld (350.000 Euro) oder die Sanierung der Martin-Luther-Straße (482.000 Euro). Der größte Posten auf der Änderungsliste war aber die Sanierung der Grombacher Straße in Obergimpern. Hier wurden rund 20.000 Euro an Restmitteln aus 2020 übertragen und die geplante Investitionssumme um diesen Betrag auf nunmehr 712.000 Euro aufgestockt.

Letztendlich stimmte der Gemeinderat geschlossen für den Haushaltplan. OB Frei sprach von einem "schönen Signal" und "sehr guten und vernünftigen Mittelweg", den die Kommune gehe. Denn: "Wir haben als Motor der Wirtschaftsförderung eine Verantwortung." Somit müsse man auch investieren und die Weiterentwicklung vorantreiben.