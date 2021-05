Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Der Zustand des "Rappsodie"-Hallenbades wird immer schlechter: Die Einrichtung weist bereits seit geraumer Zeit gravierende Mängel auf. Inzwischen könnten nach Informationen der RNZ bei einer Öffnung große Teile des Bades nicht mehr genutzt werden, da die Schäden zu groß sind und die Sicherheit der Gäste nicht gewährleistet werden könnte. Die Frage nach der Zukunft des Bades wird in der Kurstadt also immer lauter.

Dass das prestigeträchtige Bad in die Jahre gekommen ist und dringender Handlungsbedarf besteht, ist in der Kurstadt schon seit Längerem kein Geheimnis mehr. Schon des Öfteren haben Verwaltung und Gemeinderat hinter verschlossenen Türen über die Zukunft des Bades diskutiert. Beispielsweise bei einer Klausurtagung im Herbst 2019. Nun aber wird das Thema konkreter: Wie Oberbürgermeister Sebastian Frei gegenüber der RNZ im März sagte, sollte das Thema im April oder Mai erneut in den Gemeinderat getragen werden. Allerdings wurde daraus nichts, da die April-Sitzung abgesagt und für Mai erst gar keine angesetzt wurde. So wird es voraussichtlich Juni – dem Vernehmen nach ist eine nicht-öffentliche Sondersitzung anberaumt.

Vorab hatten nun in einer öffentlichen digitalen Sitzung des Ortsvereins von Bündnis 90/Die Grünen Bürger die Chance, ihre Anregungen und Wünsche für die Zukunft des Bades den Gemeinderäten mit auf den Weg ins Gremium zu geben. Davon Gebrauch machte unter anderem Hartmut Winter von der Rheuma-Liga. Der rund 400 Mitglieder starke Verein habe eine gut funktionierende Wassergymnastik-Gruppe und sei Stammgast im Bad. Er regte an, dass ein neues Bad ein Therapiebecken auf einem Niveau oder mit absenkbarem Boden benötige. Denn bisher sei bei einigen Sportlern im entsprechenden Becken nicht mal der Bauchnabel im Wasser.

"Ein Neubau ist das beste", meint Teilnehmer "Herr Bosse". "Es wurde schon sehr oft geflickt, und gebracht hat es nichts." Er betonte, dass sich die Stadt Gedanken machen müsse, was man wirklich will. Für "Herrn Bosse" sei es wichtig, auch die Schulen mit einzubeziehen, damit diese künftig dort ihren Schwimmunterricht anbieten.

Thomas Waschek hingegen fordert, dass im neuen Bad auch etwas für Kinder und Jugendliche geboten sein muss. "Die Zeiten haben sich geändert, die Leute kommen nicht mehr nach Bad Rappenau, um hier zu übernachten und ins Rappsodie zu gehen." Da die Kurkliniken eigene Bäder haben, müsse man nicht am jetzigen Standort neu bauen. Daher findet Waschek einen Umzug in die Nähe der Schulen gut – auch als Lernort. Der Bademantelgang und die Sauna-Landschaft könnten vor Ort erhalten bleiben. "Es ist an der Zeit, dass Bad Rappenau etwas für die Jugendlichen macht."

Ebenfalls bei den Teilnehmern der Veranstaltung hoch im Kurs war ein reines Schwimmerbecken mit Bahnen, die mindestens 25 Meter lang sind. Ob es über drei, vier oder sechs Bahnen verfügt, spielte weniger die Rolle. Auch wurden ein Wellness- sowie ein Spaßbereich gewünscht. Die einhellige Meinung: "Man muss sehen, wie man Familien, die Kur und Schwimmer unter einen Hut bekommt."

Die Stimmen:

Klaus Ries-Müller (ÖDP)

> Zum Zustand:"Das war schon unter Hans-Heribert Blättgen Thema. Inzwischen ist es von der Substanz her dringlicher."

> Zum Standort: "Wir bevorzugen einen Neubau an Ort und Stelle. Mit dem freien alten Therapiezentrum haben wir jetzt mehr Möglichkeiten."

> Zur Gestaltung: "Wir brauchen zusätzlich zur Sauna und dem Wellnessbereich eine Therapiebecken, ein Schwimmerbecken und einen Bereich für Kinder zum Spielen. Jetzt im Hallenbad Bahnen zu schwimmen, ist schon konfliktträchtig."

> Zur Finanzierung: "Wir haben die Hoffnung, dass durch Corona noch neue Förderungen kommen oder Programme aufgestockt werden."

> Zur Bürgerbeteiligung:"Das ist sinnvoll. Aber wir sollten uns erst überlegen, was wir machen, und dann in die Diskussion gehen. Ohne Basis ist eine Umfrage zu früh."

Bernd Hofmann (Freie Wähler)

> Zum Zustand: "Wir brauchen ein neues Bad. Der Gemeinderat hat es vor Ort gesehen. Die Substanz ist marode. Ich könnte es nicht rechtfertigen, das Bad nur zu sanieren. Bad Rappenau bleibt Kurort. Da gehört das Bad dazu."

> Zum Standort: "Wir wollen erst darüber diskutieren. Es ist das größte Projekt für die nächsten 20 Jahre. Wir müssen uns überlegen, was das beste für Bürger, Kur und Tourismus ist."

> Zur möglichen Übergangslösung: "Die Verwaltung überlegt, ob das Bad erhalten werden kann, bis etwas Neues steht, sodass man die Hälfte des Bades weiterhin betreiben kann. Ich finde es sehr schwierig, die Altsubstanz mit etwas Neuem zu koppeln."

> Zur Finanzierung:"Ich finde, dass unser Polster so gut ist, wie noch nie. Aber wir müssen mit Blick auf die Pandemie auch sehen, was an Einnahmen noch wegfällt."

Anne Silke Köhler (CDU)

> Zum Standort: "Wir haben das intern schon länger diskutiert, aber es steht noch auf der Tagesordnung des Gemeinderats, daher möchten wir uns momentan noch zurückhalten."

> Zur Gestaltung des Bades: "Wir hätten gerne eine breite Überlegung, wie man das Bad sinnvoll gestalten kann. So wie das Bad jetzt ist, ist es auf ältere Gäste ausgelegt. Für Schwimmer und Kinder sind keine Möglichkeiten gegeben. Dafür möchten wir uns stark machen."

> Zu den Kosten: "Wir müssen auch schauen, wie wir das finanzieren. Es gibt schwierige Findungsprozesse. Zudem gibt es am jetzigen Standort die Parkplatzproblematik."

> Zur Bürgerbeteiligung: "Sie ist sehr wichtig. In welche Form, da bin ich offen. Es ist wichtig, die Stimmen zu hören, auch wenn man nicht alles verwirklichen kann."

Gundi Störner (SPD)

> Zum Standort: "Das ist das Hauptthema. Bleibt es oder ziehen wir um. Was passiert mit dem Therapiezentrum? Vielleicht kann man in diese Richtung das Bad erweitern."

> Zu den Kosten: "Wir müssen uns nach unserem Geldbeutel richten. Wir haben ja nicht nur das Rappsodie, sondern mit dem Feuerwehrhaus für die Kernstadt und Schulsanierungen noch andere Pflichtaufgaben. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Mit dem Hallenbad-Bau belasten wir auch unsere Kinder und Kindeskinder."

> Zur Parkplatzproblematik: "Egal wohin das Bad geht, wir haben das Problem, dass die Parkplätze nicht vor der Haustür sind. Das ist ein sehr komplexes Thema. Dass etwas gemacht werden muss, ist unstrittig. Auch optisch passt der Waschbeton nicht mehr ins Bild. Wünschen kann man sich viel."

Robin Müller (Grüne)

> Zum Standort: "Wir müssen erst wissen, was wir wollen. Erst dann können wir die Standortfrage klären. Die jetzige Fläche zusätzlich mit dem alten Therapiezentrum würde womöglich alle Arten des Bades ermöglichen."

> Zu den Kosten:"Das Bad ist mit einem Flicken nicht mehr zu retten. 30 bis 40 Millionen Euro Investition würden uns nicht zerbrechen. Das, was geplant wird, muss dann auch gewollt sein. So ist es dann leichter an einen Millionenbetrag ranzugehen. Wir sind keine stinkreiche Industriegemeinde – das wird schon weh tun. Aber dann ist es nützlich und sinnvoll."

> Zum Zeitplan: "Bis September sollte die Marschrichtung stehen. Ich glaube nicht, dass bis dahin nicht der Grundsatzbeschluss gefallen ist."

> Zur Bürgerbeteiligung: "Es muss öffentlich entschieden werden. Es gehört alles zusammen."