Zum Finale der zwölften Auflage des Glühweinmarkts in Bad Rappenau spielen am Samstag wieder die Alphornbläser. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. (RNZ) Wenn am morgigen Freitag ab 17 Uhr wieder die urigen Buden im Zeitwald öffnen, wird das Finale des zwölften Bad Rappenauer Glühweinmarktes eingeläutet. Bis Sonntag haben die Besucher dann zum letzten Mal in diesem Jahr Gelegenheit, die Vielfalt von Glühweinspezialitäten und kulinarischen Schmankerln an lodernden und wärmenden Feuerstellen und die besondere Atmosphäre auf dem Zeitwald-Gelände im Salinenpark zu genießen.

Die Veranstalter, der Verein "Glühwürmer", konnten sich bislang über einen starken Besucherandrang freuen und sehen die Gründe nicht zuletzt im stimmigen Ambiente und dem in diesem Jahr noch vielfältigeren Angebot: Mehr als 30 Glühweinspezialitäten und noch mehr Essensangebot – von Rosenküchlein nach alten Hausrezepten bis zum Flammlachs am offenen Feuer – wartet auf die Besucher.

Aber auch Fotofreunde finden in den reizvollen Lichtkegeln und den in wechselnden Farben angestrahlten Bäumen reizvolle Motive. Der Glühweinmarkt wird von den Verantwortlichen um Vereinsvorsitzende Andrea Kürschner-Riedel in mehr als 500 ehrenamtlichen Arbeitsstunden ermöglicht. "Der Zulauf und Wiederholungsbesucher aus dem ganzen Ländle, die selbst mit Bussen kommen, sprechen für sich", freut sich Kürschner-Riedel.

Zum Finale spielen am Samstag um 18 Uhr wieder die Alphornbläser, und die Räbefätzer Guggemusiker aus Dürrenzimmern leiten am Sonntag ab 17.30 Uhr in die Fünfte Jahreszeit zum Fasching über. In der warmen Zeitwaldstube können Kinder am Sonntag von 13 bis 17 Uhr wieder basteln und malen. Der Krämermarkt an allen Tagen und der Flohmarkt am Sonntag sind weitere Anziehungspunkte.

Schließlich ist am Sonntag das "Glühweinbähnle", das von den Parkplätzen aus verkehrt, wieder vor allem für Familien ein geschätzter Zubringer. Das Bähnle hält unterwegs sogar auf Zuruf außerhalb der Haltestellen.

Info: Geöffnet ist der Glühweinmarkt am Freitag von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 15 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 20 Uhr.