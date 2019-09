Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Jeden Morgen um 5 Uhr klingelt bei Haykush Mkrtchyan der Wecker. Die in Mannheim bei einer Gastfamilie lebende 22-Jährige steht auf, wäscht sich und macht sich auf den Weg zum Bahnhof. "Ich brauche morgens zehn, 15 Minuten für mich", sagt sie. Zeit für ein Frühstück bleibt ihr nicht. Schon um 6.23 Uhr fährt der Zug nach Bad Rappenau. Nach täglich eineinhalb bis zwei Stunden Fahrt nimmt sie dort gegen 8 Uhr die Arbeit auf. Dabei gibt es keine klassische Liste, die morgens abzuhaken ist. Kein Tag ist wie der Tag zuvor. Und das alles nimmt sie für ihren großen Traum in Kauf: eine eigene Brauerei in ihrer Heimat Armenien.

Haykush Mkrtchyan ist nach rund 20 Jahren die erste Auszubildende zur Brauerin und Mälzerin bei Häffner Bräu. Als letzter Azubi wurde ihr heutiger Chef Thomas Wachno ins Handwerk des Bierbrauens eingeführt. Zu ihren Aufgabenfeldern gehört "praktisch alles, was ich auch mache", sagt Wachno. So wird beispielsweise geschrotet, gemaischt und die Würze gekocht, bis letztendlich nach vielen weiteren Schritten das Bier abgefüllt werden kann.

Dabei kam die 22-Jährige erst über Umwege zu diesem Berufswunsch. In Armenien habe sie "alles mögliche ausprobiert". Sie habe überlegt, ob sie professionell tanzen soll, habe Sprachen gelernt und an ein Design-Studium gedacht. Jedoch hatte sie sich zunächst entschlossen, Weintechnik zu studieren. "Das hat gepasst", sagt Mkrtchyan. Doch als sie in ihrer Heimat mal in einer Brauerei arbeitete, konnte sie sich auch eine Zukunft in dieser Branche vorstellen.

Damit ging und geht sie einen komplett anderen Weg als der Rest ihrer Familie. Während ihre Mutter eine Hausfrau ist, arbeitet ihr Vater als Architekt. Ihr älterer Bruder ist Mechaniker, und der jüngere geht noch zur Schule. Bei den Freunden kam der Berufswunsch sehr gut an. "Sie finden es cool und freuen sich, dass sie gutes Bier bekommen."

Über ein Uni-Programm bekam sie ein Praktikum in Deutschland. So zog es die damals 19-Jährige im November 2016 nach Heidelberg. "Das war schon schwer", sagt Mkrtchyan mit Blick auf das Heimweh, das sie noch heute hin und wieder plagt. "Aber ich bereue es nicht." Ihre Urlaube verbringt sie bei ihrer Familie. "Wenn ich danach wieder in Deutschland bin, bin ich voller Power."

In der Brauerei "Zum Klosterhof" fing sie an, hatte viel Spaß und hinterließ einen guten Eindruck - noch heute verdient sie sich dort am Wochenende im Service und als Brauereiführerin Geld hinzu. Der Entschluss, das Studium hinzuwerfen und in Deutschland eine Ausbildung zur Brauerin und Mälzerin anzufangen, reifte von Tag zu Tag. "Ich lerne hier mehr, sehe mehr und es ist auch praktisch mehr", sagt sie.

Wie es der Zufall so wollte, war Wachno zu der Zeit auf der Suche nach einem Auszubildenden. "Seit wir mit dem Craft Beer angefangen haben, geht es steil nach oben, und wir haben Personal gebraucht." Über Lutz Wirsching, der damals noch bei der Heidelberger Brauerei aktiv war, kam der Kontakt zwischen Haykush Mkrtchyan und ihm zustande. Bei einem dreitägigen Praktikum in der Kurstadt habe sie sich "nicht dumm angestellt", sodass der Ausbildungsplatz der 22-Jährigen sicher war.

"Die größten Hürden waren aber die Behörden", wirft Wachno ein. Da Mkrtchyan zwischen Praktikumsende und Ausbildungsbeginn noch mal in die armenische Hauptstadt Jerewan zur Familie geflogen ist, musste das Visum neu beantragt werden. "Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Der Einsatz hat sich gelohnt", lobt Wachno seinen Schützling.

Noch ein Jahr geht die Ausbildung, dann darf sich Mkrtchyan Brauerin und Mälzerin nennen. Wie es dann weitergeht, ist noch nicht ganz geklärt. "Ich denke jeden Tag darüber nach", sagt sie. Sie könne sich durchaus vorstellen, weiter in Deutschland zu arbeiten und Geld für ihren Traum zu verdienen. In der Heimat gebe es kein Craft Beer, und ihr Ziel ist klar gesetzt: "Ich möchte das deutsche Craft Beer nach Armenien bringen."