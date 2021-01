Bad Rappenau. (fsd) Zwar bleiben Schulen und Kitas nach dem Beschluss der Ministerpräsidenten zusammen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am Dienstag vorerst geschlossen, doch in seiner Sitzung vor der Winterpause standen Betreuungseinrichtungen bereits im Blickpunkt der Gemeinderatssitzung im Kurhaus. Nachdem die Verwaltungen ihre Bedarfsplanung für Kindertageseinrichtungen vorgestellt hatte, wurde eines deutlich: Es zwangsläufig neue Plätze benötigt, vor allem in den Stadtteilen.

"Wir haben erfreulicherweise stark steigende Kinderzahlen", sagte CDU-Fraktionschefin Anne-Silke Köhler. Das liege nicht nur an den Neubaugebieten im Stadtgebiet, sondern auch an steigenden Geburtenraten. "Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird immer wichtiger", betonte sie. Köhler sei froh, dass im Bereich der Kleinkindbetreuung in der Vulpiusstraße mit der Erweiterung des Käferle weiter Plätze geschaffen werden.

"Ein Blick in die Teilorte zeigt aber, dass dringender Handlungsbedarf in Obergimpern, Bonfeld und Fürfeld besteht", sagt Köhler. Im Kindergartenjahr 2020/2021 sind in Obergimpern im Ü3-Bereich laut Bedarfsplanung nur 64 Plätze für 78 Kinder verfügbar. Dies ergibt eine Deckungsquote von nur 82,1 Prozent. Damit ist der Stadtteil Schlusslicht in dieser Kategorie. In Fürfeld erreicht die Kommune eine sogenannte Versorgungsrate von 85,4 Prozent (70 Plätze für 82 Kinder) und in Bonfeld einen Wert von 89,3 Prozent (75 Plätze für 84 Kinder). Da man in den Folgejahren mit höheren Kinderzahlen rechnet – in Bonfeld beispielsweise mit einem Anstieg auf 92 Kinder – würden die Raten bei gleichbleibenden Platzangebot deutlich sinken. Zumal hier mit dem "BoppengrundII" in naher Zukunft auch ein weiteres Baugebiet erschlossen werden soll.

Insgesamt verfügt die Kommune im gesamten Stadtgebiet über 15 Kitas mit 1009 Plätzen. Davon entfallen 867 auf die Ü3-Betreuung. Laut Bedarfsplanung erreiche man damit momentan im Schnitt eine Versorgungsrate von 99,1 Prozent. 142 Plätze sind momentan in Krippengruppen für Kindern bis drei Jahren vorhanden. Bei 467 Kinder im Stadtgebiet ergibt das einen Grad von 30,4 Prozent – im Landesdurchschnitt liegt dieser bei 34. "Auf lange Sicht ist der Bedarf aber nicht zu decken", betont Olivia Braun vom Hauptamt. "Daher werden Erweiterungen und Neubauten nötig." Auch, weil mit weiteren Neubaugebieten neue Familien in die Stadt ziehen. "Wir rechnen pro Haushalt mit einem Zuwachs von zwei Erwachsenen und 1,67 Kindern", erklärt Braun. Wenn man nur Einfamilienbauplätze berücksichtige, ergebe dies einen statistischen Zuwachs um 292 Kinder.

Diese Rechnung macht auch die ÖDP-Fraktion in ihrer Gemeinderatsvorlage auf und blickt vor allem ins bereits erschlossene Baugebiet "Kandel" in der Kernstadt. Beim Bedarfsplan vor zwei Jahren habe man bereits darauf hingewiesen, dass die neue Kita "St. Anna" mit ihren fünf Gruppen gerade einmal den aktuellen Bedarf deckt. "Es sollte also niemand überrascht sein, dass die Kita voll belegt ist, ohne dass im Baugebiet nebenan ein einziges Haus steht." Alleine für "Kandel I" benötige man laut ÖDP nochmals "mindestens den gleichen Kindergarten". Denn nach ihrer Rechnung, die auf Werte des statistischen Landesamts beruhen, würden hier 121 Kinder hinzukommen. Daher gelte es zu prüfen, ob in der Nähe zu "St. Anna" ein weiteres Gebäude erstellt werden kann.

Zum Abschluss der Ratsdebatte betonte Oberbürgermeister Sebastian Frei, dass man "einen scharfen Blick auf die Situation" habe. "Wir sind nicht in der Situation, dass wir zu wenig Plätze haben. Ich bin zuversichtlich, dass wir es so hinbekommen."