Bad Rappenau. (fsd) Weil der Gemeinderat in Kirchardt nun doch keine Blitzersäule aufstellen will, bekommt die Kurstadt eine vierte. Das haben Oberbürgermeister Sebastian Frei und Ordnungsamtsleiter Roland Deutschmann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung mitgeteilt.

Bereits im Mai diesen Jahres hatte sich das Gremium in der Kurstadt um Raser abzuschrecken mehrheitlich für das Vorhaben ausgesprochen. Im Haushalt sind insgesamt 250.000 Euro vorgesehen. Als Standorte für die Säulen sind die Heinsheimer Straße auf Höhe der Schule, die Sinsheimer Straße in Fürfeld, ebenfalls auf Höhe der Schule, und die Hauptstraße in Obergimpern geplant.

Als vierter Standort für die Säule, die ursprünglich für die Ortsdurchfahrt an der B39 in Kirchardt vorgesehen war, wird nun die Wimpfener Straße auf Höhe Kurstraße oder Dr.-Münz-Straße angedacht. "Wir haben geschaut, wo ein hohes Verkehrsaufkommen herrscht und wo es eine hohe Überschreitungsquote gibt", erklärte Deutschmann. Demnach liege diese Quote am geplanten Punkt bei 5000 Fahrzeugen im zweistelligen Bereich. "Daher würde der Standort gut passen", sagte Deutschmann. "Es gab immer wieder Beschwerden der Anwohner." Auch dem OB, der zufällig öfter in diesem Bereich unterwegs ist, komme es so vor, dass dort oft zu schnell gefahren werde.

Klaus Ries-Müller von der ÖDP regte in der Ratsdebatte einen anderen Standort an. Er brachte dabei die Babstadter Straße auf Höhe der Bäckerei Dörzbach ins Spiel. Frei verwies darauf, dass dort nun Tempo 30 eingeführt wurde und lang nicht die Überschreitungsquote wie in der Wimpfener Straße erreicht werde.

Auch Ulrich Feldmayer (Grüne) sah die vierte Säule woanders besser aufgehoben. Er regte an, diese in der Siegelsbacher Straße auf Höhe des künftigen Radwegs zum Waldstadion zu installieren. "Das wäre sicher sinnvoll. Aber wir sollten uns an objektive Parameter halten", meinte Frei. Schließlich wurde dem Standort in der Wimpfener Straße mit einer Enthaltung zugestimmt.

Voraussichtlich ab Mitte Januar heißt es dann "Bitte recht freundlich". Aber dies nicht an allen vier Punkten gleichzeitig. Die Stadt verfügt zwar über vier Einrichtungen, besitzt allerdings nur zwei Kameras. Eine weitere Anschaffung ist bisher nicht geplant. In einem unregelmäßigen Turnus sollen die Säulen mit der Technik bestückt werden, erklärte Andreas Lämmle vom Ordnungsamt auf Nachfrage. Für Raser bleibt es an den Stellen ein Glücksspiel, ob es ein teures Foto gibt oder man ungeschoren davon kommt. Da die Säulen aus zwei Einschubkästen bestehen, könne bei Bedarf auch an einer Stelle in beide Fahrtrichtungen geblitzt werden. Das werde aber erst die Zukunft zeigen, ob es notwendig wird.

Weil die Stadt durch die Blitzer voraussichtlich mehr Bußgeldbescheide verhängen wird und auch die mobilen Messungen weitergeführt werden sollen, wird außerdem die entsprechende Stelle im Ordnungsamt um eine 0,6-Stelle aufgestockt.