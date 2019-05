Bad Rappenau. (RNZ) Insgesamt 250.000 Euro sind im Haushalt für die Maßnahme vorgesehen, über die mehrfach beraten wurde und die von vielen Stadträten und auch von Bürgern seit langem gefordert wird, um Raser abzuschrecken. Im Unterschied zu den beiden großen Nachbarkreisstädten Sinsheim und Eppingen wurde in der Kurstadt bislang nur mit mobilen Messgeräten geblitzt.

Die stationären Anlagen sollen an Gefahrenstellen aufgestellt werden, an Straßen mit einem besonders hohen Verkehrsaufkommen oder an Stellen, an denen in der Vergangenheit immer wieder viele Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen wurden (mindestens fünf Prozent der Fahrzeuge), entschied nun der Gemeinderat einstimmig.

Als Standorte für die Säulen sind die Heinsheimer Straße auf Höhe der Schule, die Sinsheimer Straße in Fürfeld, ebenfalls auf Höhe der Schule, und die Hauptstraße in Obergimpern geplant. Weil die Stadt durch die Blitzer voraussichtlich mehr Bußgeldbescheide verhängen wird und auch die mobilen Messungen weitergeführt werden sollen, wird außerdem die entsprechende Stelle im Ordnungsamt um eine 0,6-Stelle aufgestockt.

Außerdem soll auch der Vollzugsdienst eine Vollzeitkraft mehr bekommen. In der Verwaltung geht man davon aus, dass die Personalkosten durch die Mehreinnahmen ausgeglichen werden.