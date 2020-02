Die Unbekannten versuchten in die Förderschule einzubrechen. Foto: privat

Bad Rappenau. (rnz) Das Ausmaß der Schäden ist erschreckend: Scherben, Flaschen, Müll und Urin fanden sich am Rosenmontag im gesamten Areal von Grundschule, Förderschule, Kinderhort und Kraichgauhalle in Bad Rappenau. Doch damit nicht genug. Fenster, Betonpfeiler, Betonstufen und eine Tischtennisplatte der Grundschule waren mit Schriftzeichen verschmiert, ein Zaun beim Kinderhort eingedrückt und ein Schild bei der Förderschule beschädigt. Ebenso wurden Einbruchsspuren an einem Eingang der Förderschule entdeckt.

Auch die Mühltalhalle blieb von den Vandalen nicht verschont. Hier wurde versucht, die Scheibe eines Notausgangs einzuschlagen, zudem wurden die Wände beschmiert. Vermutlich wurden die Schäden in der Nacht auf Sonntag, 23. Februar, verursacht. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde seitens der Stadt bei der Polizei bereits erstattet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 07264 / 95900 an den Polizeiposten zu wenden. Die Stadt hat für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgesetzt.