Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Noch benötigt es einige Fantasie, um in der Villa gegenüber der Vulpius-Klinik ein Paradies für Kinder zu erkennen. Doch in den nächsten Wochen soll sich das einst als Wohnung und Büro genutzte Gebäude in die zweite Kleinkinderbetreuung des Vereins "Käferle" auf kurstädtischer Gemarkung verwandeln.

Bereits seit einigen Monaten geben sich die Handwerker die Werkzeuge in die Hand. Ein geplanter Anbau ist bereits fertig. Für Architekt Matthias Riemer vom gleichnamigen Architekturbüro sowie den Vereinsverantwortlichen ist der kindgerechte Umbau der Villa kein leichtes Unterfangen. "Wir müssen viele Auflagen erfüllen und wollen zugleich den Charme der Villa erhalten", sagt Riemer. Eine Fluchttreppe, die aus dem Obergeschosse über den Balkon im Ernstfall in den Garten führt, sei zwar dringend notwendig, aber dennoch etwas, dass "die Ästhetik der Villa" stört.

Auch weitere Brandschutzthemen, wie eine Schutztür, sorgten immer wieder dafür, dass die Umbauarbeiten an Bestandsgebäuden schwerer planbar sind. Dennoch sei man bisher mit dem Baufortschritt zufrieden. "Am 23. August wollen wir mit voller Power durchstarten", sagt "Käferle"-Geschäftsführerin Nadja Kirchner. Dann kommt das erste Kind zur Eingewöhnung in die Einrichtung.

Aktuell verpasst der Maler dem Inneren einen neuen Anstrich. In der kommenden Woche soll der neue Boden eingebaut werden. Anschließend folgen unter anderem die Haustechnik sowie die Beleuchtung. "Es gibt noch einiges zu tun", wissen Riemer und Kirchner. "Am Ende müssen wir vielleicht ein paar Möbel selbst aufbauen", erwartet die Geschäftsführerin. Ebenso werde sicherlich noch viel Zeit in die Deko fließen. Und das Außengelände wird im Nachgang gerichtet.

Einen Haken auf ihrer "To-do"-Liste konnte Kirchner aber bereits machen. Die Personalfrage für die neue Außenstelle der Kleinkindbetreuung ist geklärt. Mit Stephanie Titzmann übernimmt die bisher stellvertretende Leiterin der Geschäftsstelle in Bad Wimpfen die Hausleitung in der "Käferle"-Villa. Hinzu kommen zwei neu eingestellte sowie zwei Bestands-Mitarbeiter von der Einrichtung in der Babstadter Straße und eine "Küchenfee".

Pünktlich zum Start der neuen Einrichtung soll in der Villa und an allen anderen Standorten in den Schlafräumen noch Lüftungsanlagen eingebaut werden, erklärt Kirchner. Möglich gemacht hat dies ein sogenanntes Crowdfunding-Projekt, welches zwei Elternvertreterinnen ins Leben gerufen haben. Allerdings freue man sich über weitere Spenden, da "auch die Unterhaltung der Geräte ins Geld geht". Wer mitmachen möchte, kann dies unter https://gofund.me/9397a38f

Während in der neuen "Käferle"-Kita die Arbeiten auf Hochtouren laufen, bereitet sich der Nachwuchs in der Einrichtung im Schatten des Wasserschlosses auf seinen Umzug vor. "Jedes Kind darf einen kleinen Koffer packen", sagt Kirchner. "Damit wollen wir den Kindern den Übergang so einfach wie möglich gestalten."

20 Kinder im U3-Bereich, also zwischen neun Monaten und drei Jahren, werden künftige die alte Villa beleben. Im August sollen zwei Gruppen einziehen. Eine komplett neue, und die halbe Gruppe aus der Bestandseinrichtung (hier sind bisher dreieinhalb Gruppen untergebracht) wechselt in die Vulpiusstraße und wird aufgestockt. Somit hat der Verein künftig 15 weitere Betreuungsplätze.

Diese wurden auch dringend benötigt, sagt Kirchner. Vor der Pandemie habe man nicht immer alle Kinder bedienen können. Aber: "Durch Corona haben auch wir Problemchen bekommen, weil manche ihre Anmeldungen verschoben haben und Veranstaltungen, mit denen wir uns auch finanzieren, ausgefallen sind. Bei uns geht es momentan nur mit dem Rotstift", sagt Kirchner. "Umso schöner ist es, dass sich die Anmeldungen jetzt wieder positiv entwickeln und wir uns keine Sorgen machen müssen, dass das Haus leer bleibt." Denn bis auf zwei Plätze ab November ist die "Käferle"-Villa bereits ausgebucht.