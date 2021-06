Bad-Rappenau. (RNZ/jubu) Nur dem aktiven Einsatz eines erfahrenen Feuerwehrmannes war es zu verdanken, dass hier nichts Schlimmeres passierte - sich Szenen wie im Dezember 2020 in Siegelsbach nicht wiederholten. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hat am Montagnachmittag ein neben einer Scheune abgestellter Traktor in der Ortsdurchfahrt Feuer gefangen. Um ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude zu verhindern, zog ein Anwohner gegen 17.35 Uhr mit einem weiteren Traktor das im Motorraum in Vollbrand stehende Gefährt aus der Gefahrenzone.

"Aufgrund der ersten Meldung durch die Leitstelle - es brenne ein Traktor auf der Straße - haben wir bereits im Gerätehaus Nachalarm auslösen lassen", erklärte Feuerwehr-Einsatzleiter Felix Mann vor Ort gegenüber der RNZ. Durch den schnellen Löscheinsatz der insgesamt 31 Einsatzkräfte aus den Abteilungen Süd und Stadt konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Die Dorfstraße war für rund 45 Minuten in beide Richtungen gesperrt. Das Polizeirevier Eppingen kam vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Montag, 28. Juni 2021, 18.43 Uhr