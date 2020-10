Bad Rappenau-Babstadt. (fsd/jubu/rl) Zu einem folgenschweren Unfall kam es am Mittwochmorgen an einem Bahnübergang in Babstadt. Hier hatte ein Traktor die Oberleitung der Stadtbahn an der Haltestelle Babstadt touchiert und abgerissen. Der Bundespolizei zufolge hatte der Traktor einen Strommasten transportiert. Hierdurch wurde auch die Schranke am Bahnübergang beschädigt. Der Bahnübergang wurde für Autos gesperrt. Der Verkehr wird örtlich umgeleitet.

Seit dem Unfall ist die Linie S42 der AVG zwischen dem Bahnhof Bad Rappenau und Grombach unterbrochen. Das Unternehmen hat einen Busnotverkehr zwischen den Bahnhöfen Bad Rappenau und Grombach eingerichtet. Die AVG teilte zunächst mit, dass die Störung nur einige Stunden dauern sollte. Vor Ort hieß es jedoch, dass der Zugverkehr bis Donnerstagmittag ausgesetzt bleibe.

Momentan sind Kräfte der Deutschen Bahn vor Ort, um die Oberleitung zu reparieren. Ein Spezialfahrzeug wurde angefordert.

Update: Mittwoch, 14. Oktober 2020, 13.45 Uhr