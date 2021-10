Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Für die Tattooszene brechen spätestens mit dem Jahreswechsel wieder düstere Zeiten an. Grund dafür ist die neue EU-Verordnung "Reach", die am 4. Januar 2022 in Kraft treten wird. Diese sieht das Verbot eines Großteils von Tattoofarben vor. Davon betroffen sein wird auch das Studio "Bayside Ink" in der Kurstadt.

Die Tattookünstler Flo Kirchenbauer und Thorsten Bessler reagieren mit Unverständnis auf die neue Verordnung. "Das ist der nächste Nackenschlag", bedauert Kirchenbauer. Erst seit wenigen Monaten kann das Duo nach langer Corona-Zwangspause überhaupt wieder arbeiten, und die Terminbücher sind auf die nächsten Monate hin übervoll. "Wir holen gerade vieles aus den Lockdowns nach", erzählt Kirchenbauer. "Das Geschäft ist wieder gut angelaufen." So reisen die Kunden teilweise sogar aus Brandenburg, Siegen oder Österreich in die Große Kreisstadt, um sich tätowieren zu lassen. Grund für die Beliebtheit ist auch der hauseigene Instagram-Kanal mit seinen mehr als 10.000 Followern.

Doch wie geht es ab Januar weiter? Diese Frage können auch die erfahrenen Tätowierer nicht beantworten. Nach jetzigem Stand gibt es momentan nur drei Hersteller, "die ein Schwarz produzieren, das dann noch nutzbar ist", erklärt Kirchenbauer. Da diese Farbe in Deutschland schon seit Wochen ausverkauft ist, haben sich die kurstädtischen Tätowierer über Österreich mit den erlaubten Farben eingedeckt.

Allerdings ist Schwarz nicht gleich Schwarz, erklärt der Künstler. So ließen sich die Farben je nach Hersteller unterschiedlich schwer verarbeiten. "Wir werden sie vorher bei uns gegenseitig ausprobieren, um zu wissen, wie das läuft", sagt Kirchenbauer. Immerhin gebe es auch einen "Lichtblick, dass es bunt weitergeht". Denn kürzlich hätte mit "World Famous Ink" ein großer Produzent aus den USA angekündigt, eine Farbpalette anbieten zu können, die die neuen Standards einhält. "Aber kein weiß, wie viele und welche Farben das sind", sagt Kirchenbauer. Und lediglich ein Anbieter für ganz Europa würde zwangsläufig auch negative Auswirkungen auf die Preise und Wartezeiten haben.

Doch die europäische Tattooszene nimmt die neue EU-Verordnung, die die Pigmente "Grün 7" und "Blau 15" verbieten will, nicht einfach so hin. So rufen bundesweit Tätowierer dazu auf, sich an der Petition "Safe the Pigments" zu beteiligen. Darunter auch der Bundesverband Tattoo sowie der Verein "Deutscher Organisierter Tätowierer" (DOT): "Diese Pigmente sind in unseren Tattoofarben nicht ersetzbar. Sollten diese, ohne jeden fachlich fundierten Grund, verboten werden, fallen rund 60 Prozent der heute erhältlichen Farben weg. Alternativlos."

Mit der Petition wollen die Initiatoren bei der Europäischen Union durchsetzen, dass die Regelung aufgeschoben oder ausgesetzt wird. "Wir werden das nicht aufhalten können, aber eine Übergangszeit benötigen wir", sagt Kirchenbauer. So könnten beispielsweise alte Farben aufgebraucht werden, und auch die jetzigen Hersteller hätten etwas mehr Zeit, ihre Produkte an die neuen Vorgaben anzupassen. Besonders schwierig wird es bei Großprojekten sein, die über mehrere Termine hinweg verwirklicht werden. Wenn an dem Starttermin des Verbots festgehalten wird, müssten solche Kunden umgeplant oder könnten gar nicht mehr bedient werden.

"Reach" ist eine Verordnung der Europäischen Chemikalienagentur (Echa) der EU. "Reach" steht für Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe) und soll im gesamten Geltungsbereich der EU gelten. Die Verordnung wurde erlassen, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern. Zugleich soll dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der chemischen Industrie der EU erhöht werden.

In einer Pressemitteilung erklärte die "Echa" das Verbot damit, dass Tätowierfarben gefährliche Stoffe enthielten, die Hautallergien und andere schwerwiegendere Auswirkungen auf die Gesundheit wie genetische Mutationen oder Krebs haben.

Kirchenbauer und Bessler befürchten, dass viele Kunden ab Januar zu "Hinterhof-Tätowierern" oder ins nicht EU-Ausland für ihre Tattoos abwandern. "Das ist dann fraglich, ob das gute Farbe ist", sagt Kirchenbauer. Er bedauert das Vorgehen der EU und sieht Nikotin sowie Alkohol als Dinge, die eher verboten werden sollten, als Tattoofarbe.

Info: Weitere Informationen zur Petition gibt es im Internet unter www.savethepigments.com