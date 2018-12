Bad Rappenau. (y) In den frühen Morgenstunden des Sonntags ist es in Teilen von Bad Rappenau zu einer Unterbrechung in der Stromversorgung gekommen. Wie die Syna GmbH mitteilte, war ein Kabelfehler die Ursache dafür, dass um 5.11 Uhr etliche Haushalte ohne Strom waren. Durch Netzumschaltungen konnten die Mitarbeiter der Syna-Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen nach rund 40 Minuten wieder mit Strom versorgen.

Um 6.50 Uhr seien alle Betroffenen wieder versorgt gewesen. Die Reparatur des schadhaften Kabels sei umgehend veranlasst worden, teilte die Syna mit, die erst am 16. Dezember das Stromnetz in der Kurstadt von der EnBW-Tochter Netze-BW übernommen hatte. Zur Netzentflechtung muss am Tag der Übernahme in Teilen der Stadt die Stromversorgung für wenige Minuten unterbrochen werden.

Die Syna GmbH ist zum 1. Januar 2012 aus dem Zusammenschluss von Süwag Netz GmbH und Süwag Netzservice GmbH hervorgegangen. Sie ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Süwag Energie AG und bündelt die gesamte Netzkompetenz.